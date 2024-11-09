Три журналиста не поставили Винисиуса в топ-10 на «ЗМ», а вот все страны, которые отдали ему первое место

Вингер мадридского «Реала» Винисиус сенсационно стал вторым в голосовании на «Золотой мяч»-2024, хотя весь год считался фаворитом. Бразилец получил первое место от многих стран.

В список вошли: Алжир, Саудовская Аравия, Армения, Бахрейн, Бельгия, Бенин, Боливия, Бразилия, Буркина-Фасо, Камерун, Кабо-Верде, Колумбия, Египет, ОАЭ, Испания, Франция, Греция, Гвинея, Экваториальная Гвинея, Гаити, Ямайка, Япония, Иордания, Мексика, Панама, Парагвай, Уэльс, Катар, ДР Конго, Россия, Сенегал, Швейцария и Турция.

Несмотря на мощную поддержку, Винисиус уступил Родри в 41 балл, говорится в отчете L'Equipe. Винисиус набрал 1 129 очков, а Родри – 1 170.

Три журналиста не включили Винисиуса даже в топ-10, что, вероятно, и стало решающим фактором.