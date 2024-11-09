20 лучших игроков «Челси» в 21 веке. Скольже тут звезд! Без Палмера
«Челси» в 21 веке пережил много взлетов и падений. Тем не менее, клуб с завидной частотой выигрывал трофеи в нулевые и десятые (а еще есть ЛЧ-2021), и всегда собирал у себя больших звезд. Невозможно вспомнить сезон лондонцев без хотя бы двух топ-игроков.
Посмотрим на лучших в этом веке по версии портала Score90.
Кого стоило бы добавить в этот рейтинг?
Джона небыло в финале ЛЕ, и слава богу, без него победа над сильным соперником и титул. Джон промазал в Москве пендаль и трахал девушку друга и одноклубника.
Я не нашёл бы место капитану даже в десятке.