20 лучших игроков «Челси» в 21 веке. Скольже тут звезд! Без Палмера

«Челси» в 21 веке пережил много взлетов и падений. Тем не менее, клуб с завидной частотой выигрывал трофеи в нулевые и десятые (а еще есть ЛЧ-2021), и всегда собирал у себя больших звезд. Невозможно вспомнить сезон лондонцев без хотя бы двух топ-игроков.

Посмотрим на лучших в этом веке по версии портала Score90.

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