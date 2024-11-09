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20 лучших игроков «Челси» в 21 веке. Скольже тут звезд! Без Палмера

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«Челси» в 21 веке пережил много взлетов и падений. Тем не менее, клуб с завидной частотой выигрывал трофеи в нулевые и десятые (а еще есть ЛЧ-2021), и всегда собирал у себя больших звезд. Невозможно вспомнить сезон лондонцев без хотя бы двух топ-игроков.

Посмотрим на лучших в этом веке по версии портала Score90.

Кого стоило бы добавить в этот рейтинг?

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