«Леви вручил нам часы «Финалист ЛЧ-2019» за 4 дня до финала». Теперь и Льорис разносит менталитет «Тоттенхэма»

Постекоглу ответил.

Уго Льорис провел больше десяти лет в «Тоттенхэме», но не выиграл ни одного трофея. Самым большим шансом был финал Лиги чемпионов-2019, в котором француз выводил лондонцев с капитанской повязкой.

«Тоттенхэм» проиграл «Ливерпулю» 0:2, а теперь The Guardian опубликовал отрывок из биографии Льориса, в котором вратарь вспомнил о странном подарке президента клуба Дэниэла Леви за несколько дней до решающего матча.

«Я никогда их не носил». Льорис не понимает, зачем Леви сделал такой подарок

Уго вспомнил, что сыграл с «Тоттенхэмом» в трех финалах (помимо ЛЧ еще дважды в Кубке лиги – в 2015-м и 2021-м) – и лондонцы не забили в них ни одного гола:

«Было так обидно испытать все эти эмоции, что приключение закончилось именно так. Не знаю, понимали ли все в клубе и команде, как трудно выйти в финал. Не уверен, что мы поняли, что это был, пожалуй, единственный шанс в нашей карьере выиграть Лигу чемпионов. Мы могли бы избежать повторений этих жалоб на то, что «Тоттенхэм» никогда ничего не выигрывал. Наши имена могли быть навсегда закреплены в истории клуба.

У всех нас осталось одно выгравированное воспоминание. За четыре дня до финала Дэниел Леви позвонил всем, чтобы объявить: при поддержке спонсора каждый из нас получит роскошные часы от клуба. Сначала мы были рады увидеть эти элегантные коробки, но затем открыли их и обнаружили, что на задней части часов выгравировано имя игрока и надпись «Финалист Лиги чемпионов-2019». Финалист. Кто делает это в такой момент? Я до сих пор не смирился с этим, и я не одинок в этом чувстве. Если бы мы выиграли, он бы вряд ли попросил вернуть часы, чтобы выгравировать надпись «Победитель».

Я испытываю большое уважение к этому человеку и тому, что он сделал для клуба в качестве президента. Но есть вещи, которые он просто не чувствует. Какими бы великолепными не были часы, я никогда их не носил. Я бы предпочел, чтобы на них ничего не было. С такой гравировкой Леви вряд ли удивился, что мы проигрывали уже через пару минут после начала матча».

«Реал» никогда бы не отпраздновал проигранный финал». Льорис не увидел, что в «Тоттенхэме» расстроены поражением

Уго после финала оказался крайне разочарован – как и Маурисио Почеттино с Харри Кейном. Но по воспоминаниям француза, не у всех в команде было такое же настроение:

«После матча в отеле у меня сложилось впечатление, что некоторые люди из клуба и игроки не были достаточно подавлены тем, что проиграли. Я хотел, чтобы ко мне подошли и сказали: «Не волнуйся, Уго. Такое не повторится. Мы дадим вам средства и возможности сюда вернуться».

Но когда я зашел в комнату в ночь финала, думаю, у меня было то же чувство, что и у Маурисио [Почеттино] с Харри [Кейном]: действительно ли клуб хочет побеждать? «Реал» никогда бы не отпраздновал проигранный финал, и мы тоже не должны были этого делать».

«Уверен, что у Леви другой взгляд на эту историю». Постекоглу отреагировал на слова Льориса

Энджа Постекоглу спросили об этом отрывке из биографии Льориса. Главный тренер «Тоттенхэма» ответил философски: «Люди часто делятся со мной прожитым опытом, но у меня бывает совершенно другой взгляд на те же самые события. Часто мы оба говорим правду, но у всех нас она своя, и мы смотрим на вещи через призму того, как они влияют на нас.

Я думаю, что Уго – и опять же, я не читал, поэтому не хочу вырывать его слова из контекста – говорит о собственном опыте. Уверен, что у Дэниела [Леви] другой взгляд на это, и если бы вы спросили его, у него был бы другой контекст, почему это произошло таким образом.

Когда что-то не работает, очень легко искать причины постфактум. Это была бы совсем другая история, если все повернулось в другую сторону, а это могло случиться, потому что финал был довольно близким».

«Здесь не борются ни за что серьезное. Такова история «Тоттенхэма». Конте и Моуринью уходили из клуба разочарованными

Один из трех финалов Льорис проиграл, когда в 2021-м Леви уволил Жозе Моуринью за неделю до решающей игры за Кубок лиги. Португалец позднее признавался, что «Тоттенхэм» единственный клуб в его карьере, к которому он не испытывает чувств: «Надеюсь, что болельщики не поймут меня неправильно. Вероятно, это произошло из-за того, что стадион был пуст во время пандемии. А возможно, потому что мистер Леви не позволил мне выиграть финал и завоевать трофей».

Антонио Конте на легендарной пресс-конференции перед уходом тоже серьезно проехался по менталитету клуба: «Здесь к такому привыкли. Да, здесь не борются ни за что серьезное. Здесь не хотят играть под давлением. Здесь идут простым путем. Такова история «Тоттенхэма».

За 20 лет при этом владельце клуб ничего не выиграл – почему? Виноват только клуб или же каждый тренер, который тут работал? Я видел, какие люди возглавляли команду. Вы пытаетесь очернить тренеров и замять другое. За что можно бороться с таким командным духом, с таким отношением к делу? За что? За 7-е, 8-е, 10-е место? Я к такому не привык. Я расстроен».

Эндж Постекоглу долго отрицал наличие в «Тоттенхэме» пораженческих настроений, но в конце прошлого сезона и он не сдержался, когда фанаты команды праздновали поражение от «Ман Сити» из-за того, что это осложнило чемпионскую гонку для «Арсенала».

«Я хочу побеждать. К сожалению, последние 48 часов показали, что фундамент хрупкий, – сказал тренер о поведении болельщиков. – Внутри клуба, снаружи, везде. Это было интересное испытание и всего лишь мои наблюдения. Я не собираюсь рассказывать больше. Вы можете сами оценить произошедшее. Очевидно, я неправильно оценил ситуацию с точки зрения того, что важно для команды, стремящейся стать командой-победительницей».

«Тоттенхэм» Почеттино развалился после финала ЛЧ. Почему все закончилось так грустно?

Президент «Тоттенхэма» Леви отнимет у вас душу. Поэтому «Бавария» не забудет сагу с Кейном

Фото: Gettyimages /Laurence Griffiths / Staff, David Ramos / Staff, Justin Setterfield / Staff, Shaun Botterill / Staff, Clive Rose / Staff; East News /pressinphoto/Sipa USA