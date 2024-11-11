Сможете отличить цитату Мостового от текста нейросети?

Тест для футбольных людей.

Пора признать: в спортивной журналистике сформировался жанр – «цитаты Александра Мостового». Он ежедневно дает комментарии о российском и мировом футболе – зачастую с одними и теми же фразами. Многие в комментариях предполагают, что Мостового заменила нейросеть.

Мы предложили ИИ сгенерировать цитаты в его стиле, а затем перемешали с реальными высказываниями. Попробуйте отличить!