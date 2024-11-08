«Как ты вообще узнал мой номер?» Смелый парень заявился домой к Фергюсону и добился просмотра в «МЮ»

18-летний Макс Лонсдейл остался без клуба, когда «Мэкклсфилд Таун» не смог предложить ему новый контракт. Тогда парень сделал то, на что не решилось бы подавляющее большинство − обратился к одному из легендарных тренеров АПЛ сэру Алексу Фергюсону.

Лонсдейл какое-то время жил в Испании и играл в системе «Малаги», но потом вернулся домой. На второй год в «Мэккслфилде» он стал лучшим игроком клуба, но у команды начались финансовые проблемы. В какой-то момент Макс отчаялся найти новое место для игры и тогда записал свои матчи за молодежный состав на четыре DVD-диска и взял инициативу в свои руки.

«В то время я жил в Олдерли-Эдж, а Фергюсон - в Уилмслоу, то есть в двух минутах езды от меня. Мой хороший друг жил рядом с сэром Алексом, знал номер его дома. Я просто подумал: «Зачем мне пытаться отправить диски в клуб, если они никуда не попадут? Почему бы просто не прийти самому и не вручить их, зная, что он это точно посмотрит?»

«Это не совсем в моем характере, я не самый смелый человек, но когда доходит до дела, готов пойти на такое. Особенно если это мечта. Пришел к нему в пятницу, дома была его жена и она впустила меня. Ферги отсутствовал, так как на следующий день уезжал на гольф и она сказала: «Вот его номер, позвоните ему завтра. Он должен вернуться к чаю».

Тот самый дом сэра Алекса Фергюсона

«На следующий день я позвонил ему и объяснил, что был у него дома вчера. Первое, что он сказал, было: «Как, *****, ты узнал мой номер?!»

«Конечно, я был ошарашен этим, но после того, как объяснил ему все, он успокоился и сказал: «Да, приезжай». Я заехал к нему и мы хорошо поболтали. Он расспросил меня о моей карьере, травмах, и сказал, что посмотрит DVD, а потом свяжется со мной».

И действительно посмотрел. Через несколько дней парню набрали из клуба и пригласили пройти испытательный срок. Лонсдейла сперва оставили на две недели, потом продлили до шести. Он отыграл в пяти матчах резерва и тренировался вместе с Полем Погба и Джесси Лингардом.

К сожалению для Макса, сказка на этом закончилась, так как Дэнни Дринкуотер, Мэттью Джеймс и Оливер Норвуд выглядели предпочтительнее. Лонсдейлу не предложили контракт.

Какое-то время парень отбегал за «Донкастер», прежде чем травмы не замучили его и он не завершил карьеру. Сейчас ему 31 год и он успешен в бизнесе: стал соучредителем и операционным директором глобального агентства социальных медиа, сотрудничающего с известными брендами.

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