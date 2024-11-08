Дикий привоз в ЛЕ. Как не надо разыгрывать мяч с центра поля
«Мидтьюлланд» пропустил спустя 9 секунд после начала тайма.
Датский «Мидтьюлланд» в Лиге Европы показал, как не надо разыгрывать мяч с центра поля. Неудачно реализованная заготовка привела к голу румынского ФКСБ.
«Мидтьюлланд» начал второй тайм розыгрышем с центра поля – отдали прямо на вратаря Элиаса-Рабна Олафссона.
Голкипер хотел сразу выбить вперед – вся команда уже рванула на чужую половину поля.
Но исландца запрессинговал нападающий Даниэль Бырлиджа. Удар пришелся прямо в игрока ФКСБ и полетел в сторону ворот.
Бырлиджа доиграл момент до конца: рванул к воротам и грудью отправил мяч куда нужно. Праздновать начал еще до того, как мяч пересек линию.
На все потребовалось всего девять секунд и четыре касания.
Игроки румынского клуба отпраздновали курьезный мяч, сплясав в хороводе. У 24-летнего Бырлиджи уже третий гол в этом розыгрыше Лиги Европы – он входит в топ бомбардиров турнира. Больше нападающего «ФКСБ» забили только Аюб Эль-Кааби из «Олимпиакоса», Саму Омородион из «Порту» и Юнус Акгюн из «Галатасарая» (у всех по четыре мяча).
ФКСБ победил 2:0 – в первом тайме забил со штрафного при помощи рикошета. Благодаря этой победе румынская команда уже набрала 9 очков за четыре тура и идет в топ-8 Лиги Европы.
Фото: East News/AP Photo/Andreea Alexandru