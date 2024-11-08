Дикий привоз в ЛЕ. Как не надо разыгрывать мяч с центра поля

«Мидтьюлланд» пропустил спустя 9 секунд после начала тайма.

Датский «Мидтьюлланд» в Лиге Европы показал, как не надо разыгрывать мяч с центра поля. Неудачно реализованная заготовка привела к голу румынского ФКСБ.

«Мидтьюлланд» начал второй тайм розыгрышем с центра поля – отдали прямо на вратаря Элиаса-Рабна Олафссона.

Голкипер хотел сразу выбить вперед – вся команда уже рванула на чужую половину поля.

Но исландца запрессинговал нападающий Даниэль Бырлиджа. Удар пришелся прямо в игрока ФКСБ и полетел в сторону ворот.

Бырлиджа доиграл момент до конца: рванул к воротам и грудью отправил мяч куда нужно. Праздновать начал еще до того, как мяч пересек линию.

На все потребовалось всего девять секунд и четыре касания.

Игроки румынского клуба отпраздновали курьезный мяч, сплясав в хороводе. У 24-летнего Бырлиджи уже третий гол в этом розыгрыше Лиги Европы – он входит в топ бомбардиров турнира. Больше нападающего «ФКСБ» забили только Аюб Эль-Кааби из «Олимпиакоса», Саму Омородион из «Порту» и Юнус Акгюн из «Галатасарая» (у всех по четыре мяча).

ФКСБ победил 2:0 – в первом тайме забил со штрафного при помощи рикошета. Благодаря этой победе румынская команда уже набрала 9 очков за четыре тура и идет в топ-8 Лиги Европы.

Фото: East News /AP Photo/Andreea Alexandru