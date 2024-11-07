«Барселона» во всю использует технологии: закупила игрокам кольца для сна – что это и зачем?

«Барселона» успешно стартовала в новом сезоне, и останавливаться вряд ли собирается. Новый тренерский штаб во главе с Ханси Фликом продолжает удивлять подходом к здоровью игроков.

Jijantes сообщает, что медицинская служба «Барселоны» завершила процесс закупки специальных колец Oura, которые будут надеваться игроками во время сна.

Кольцо оснащено микрочипом, который поможет контролировать сон и общее физическое состояние футболистов в ночное время. Вот как это будет выглядеть.