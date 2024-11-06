Не сдержался❌: Беллингем послал судью во время матча с «Миланом» и рискует получить бан от УЕФА

Джуд Беллингем пережил еще один трудный вечер, когда «Реал Мадрид» проиграл «Милану» 1:3 в Лиге чемпионов на «Бернабеу».

Беллингем снова не смог проявить себя и даже разозлился после замены во втором тайме, пнув бутылку, когда Карло Анчелотти убрал его с поля.

В этом сезоне Джуд провел 12 матчей без голов, его последний гол за «Мадрид» был забит 176 дней назад в ворота «Алавеса» в мае.

Игрок сборной Англии находится под растущим давлением в Испании, и это явно влияет на его настроение на поле.

Появились кадры, на которых Беллингем яростно реагирует на решение об офсайде в начале второго тайма матча против «Милана». Уже после сигнала Джуд нанес удар выше ворот, а потом посмотрел в сторону бокового арбитра, прежде чем крикнуть «иди на х**».

Кадры инцидента быстро распространились в социальных сетях, и некоторые фанаты «Реала» опасаются, что игрок может получить наказание от УЕФА за эту выходку.

💬 «Беллингем посылает арбитра, посмотрим, как отреагируют в УЕФА».

💬 «Джуд Беллингем ругается из-за того, что ему показали офсайд, что за фигня».

💬«Он и в Ла Лиге так себя ведет».

💬«Жутко заносчивый футболист. Сейчас он стал меньше высовываться только потому, что результативность упала».