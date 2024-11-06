Провал «Ред Буллов» в ЛЧ: 0 очков у «Лейпцига» и «Зальцбурга». Так встречают Клоппа

В Австрии – хаос.

Внезапный упадок империи «Ред Булла» в Лиге чемпионов: «Лейпциг» и «Зальцбург» проиграли все матчи и идут с нулем очков. Австрийцы сыграли на матч меньше, но на выезде с «Фейеноордом» в среду вечером явно не фавориты.

Как так?

«Лейпциг» проигрывал только топам. Ну почти

Старт можно было списать на сложный календарь, но во вторник проиграли и «Селтику», хотя быстро забили первыми.

У «Зальцбурга» все соперники попроще, но команда сама статусом заметно ниже.

У немцев три поражения в один мяч, за многое им может быть обидно. Упустили ничью с «Атлетико» на 90-й минуте, не выстояли. Повели 2:1 против «Ювентуса», но позволили перевернуть матч. «Селтику» тоже дали камбэкнуть.

Причем «Лейпциг» идет вторым в Бундеслиге, впервые проиграли в чемпионате лишь в ноябре – 1:2 дортмундской «Боруссии».

Неплохо на фоне травмы главной звезды – Хави Симонса, он повредил голеностоп в матче с «Ливерпулем», выбыл до конца года. Возможно, пропустит даже больше, если придется делать операцию.

«Зальцбург» просто ужасен. Провал помощника Клоппа

«Зальцбург», в отличие от «Лейпцига», проваливается везде. Даже в чемпионате Австрии лишь четвертые: впереди не только прошлогодний чемпион «Штурм», еще венские «Рапид» с «Аустрией».

В ЛЧ тоже кошмар: не только поражения, даже ни одного гола за три матча. А ведь календарь располагал, дальше будет хуже, после Роттердама пугающая связка: «Байер», «ПСЖ», «Реал» и «Атлетико».

Перед «Фейеноордом» еще и основной вратарь Александер Шлагер получил глупую красную.

Тренер Пеп Лейндерс, экс-ассистент Юргена Клоппа в «Ливерпуле», пока не справляется. Болезненно проигрывают в том числе дома – 2:3 с «Рапидом», аж 0:5 от «Штурма». Лейндерса обвиняют в фаворитизме по отношению к игрокам «Ливерпуля»: Бобби Кларку и арендованному Стефану Байчетичу.

Клопп точно поможет? Чем он будет заниматься?

Юрген с января станет ответственным за стратегическое управление системы клубов «Ред Булл»: еще это американский «Нью‑Йорк Ред Буллс» и бразильский «Ред Булл Брагантино». Скоро добавится и «Париж» из французской Лиги 2, будет пятый клуб в империи.

Клоппа не планируют включать в повседневную работу. Он поможет спортивным директорам в продвижении философии компании. Будет давать советы по трансферам и курировать скаутские службы, обучать молодых тренеров.

Сам Юрген воодушевлен: «Моя роль, возможно, и поменялась, но страсть к игре и к людям, которые делают его таким, какой он есть, – нет. Хочу развивать, улучшать, поддерживать наши невероятные футбольные таланты. Вместе мы сможем понять, что возможно. Вижу свою роль прежде всего в качестве наставника для тренеров и руководства «Ред Булл», но в итоге я частичка уникальной организации, которая смотрит в будущее».

Исполнительный директор компании Оливер Минтцлафф тоже счастлив: «Мы очень гордимся этим выдающимся и сильнейшим подписанием в футбольной истории «РБ». Юрген – один из величайших и самых влиятельных людей в мировом футболе с исключительными навыками и харизмой. Мы надеемся на ценные и решающие импульсы в ключевых областях, которые помогут клубам стать еще лучше как коллективно, так и индивидуально».

По данным Sky, в контракте Клоппа есть пункт об уходе ради работы тренером сборной Германии. До этого момента в системе «Ред Булла» забот достаточно.

«Ты забыл, кем мы помогли тебе стать?» Клоппа хейтят за работу на «Ред Булл»

Фото: IMAGO/Box to Box Pictures/Yannic, IMAGO/Ronald Gorsic / CROPIX, Andreas Gora/Keystone Press Agency/Global Look Press