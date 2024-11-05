Винисиус сравнял в Милане, Алонсо и «Байер» в Ливерпуле, Аморим vs «Сити». Онлайн дня ЛЧ

Алонсо всю весну сватали в не чужой ему «Ливерпуль», но он превратил «Байер» в «Неверлузен» и решил остаться. Поражение настигло его на старте сезона, однако у них очередная беспроигрышная серия из 11 матчей. Как и у мерсисайдцев - команда Слота тоже не проигрывает 11 матчей, из которых аж 10 побед!