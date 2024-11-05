Винисиус сравнял в Милане, Алонсо и «Байер» в Ливерпуле, Аморим vs «Сити». Онлайн дня ЛЧ
Все самое сочное из игрового дня.
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Сыграли: «Слован» Братислава – «Динамо» Загреб – 1:4 «ПСВ» – «Жирона» – 4:0
Сейчас: «Спортинг» – «Манчестер Сити» «Лилль» – «Ювентус» «Реал Мадрид» – «Милан» «Ливерпуль» – «Байер» «Болонья» – «Монако» «Боруссия» Д – «Штурм»
Холанд пока не может распечатать ворота лиссабонцев
Уже было несколько попыток, но мяч не идет в сетку.
«Лилль» повел в матче с «Ювентусом»!
Жегрова шикарно ушел от соперников в середине поля и выдал жемчужный пас на ход Дэвиду, который расстрелял ворота!
Влахович забил «Лиллю», но мяч отменен!
Явный офсайд был у канареечных туринцев.
Баумгартнер забил «Селтику» головой с подачи корнера!
Защитникам не удалось вынести мяч - и соперник из вратарской переправил отскок в противоход Шмейхелю.
Винисиус заработал пенальти и сравнял счет!
Зацепился за подкат Эмерсона и хладнокровно реализовал «точку»!
Гол «Монако» отменен!
Синго врезался в Скорпуского - и вратарь уронил подачу корнера в ворота! Арбитр сперва засчитал мяч, но ВАР заставил его передумать.
К 20-й минуте чекап Ливерпуля
«Байер» доходит усилиями Джаки до чужой штрафной. А Фримпонг даже просил пенальти! Леверкузенцы ничуть не стесняются в гостях.
На секунду поглазеем на игру в Глазго
Там трибуны свистят вялому владению местного «Селтика» и «РБ Лейпцига».
«Дортмунд» штурмует «Штурм»!
Схерпен отбил два крепких удара в ближний угол подряд!
«Реал» чуть сразу не сравнял!
Мбаппе и Винисиус стреляли в створ, но Меньян достоин наследовать звание «черной пантеры» у Диды!
«Милан» повел на «Бернабеу»! Тиав!
Головой вколотил мяч под перекладину с подачи корнера! А другой немецкий центрдеф Рюдигер лежит на газоне.
Гиттенс в Дортмунде расстрелял рекламные щиты.
Боруссцы сегодня без травмированного Адейеми.
Дьокереш не реализовал выход один на один!
Выбежал на вратаря, но Эдерсон не стал падать и поймал легкую подсечку от соперника!
Впрочем, был момент как раз у «Болоньи»!
Удар Миранды с острого угла просвистел над перекладиной!
Головин в старте «Монако» в Болонье
Пока без острых моментов, а Александр нарушает правила в центре поля.
«Сити» уже повел!
Фоден прошил вратаря лиссабонцев, воспользовавшись ошибкой защитника!
Мбаппе получил изрядную долю критики после «класико».
Дескать, бегает меньше всех и не прессингует. Но отметился первым ударом рядом со створом.
Основные матчи стартовали!
Мората уже вовсю толкается с некогда бывшими одноклубниками.
В Мадриде почтили память жертв наводнения в Валенсии минутой молчания.
Алонсо всю весну сватали в не чужой ему «Ливерпуль», но он превратил «Байер» в «Неверлузен» и решил остаться. Поражение настигло его на старте сезона, однако у них очередная беспроигрышная серия из 11 матчей. Как и у мерсисайдцев - команда Слота тоже не проигрывает 11 матчей, из которых аж 10 побед!
Анчелотти, который выиграл с «Миланом» все, должен его побеждать. После 0:4 от «Барселоны» не получилось сыграть с «Валенсией» из-за страшного наводнения. И Винисиус еще не смыл позор истерики из-за неполучения «Золотого мяча». «Россонери» придется несладко.
«Боруссия» Дортмунд принимает австрийский «Штурм». В прошлом туре команда Шахина упустила 2:0 против «Реала», а затем проиграла еще 2 матча в Германии, вылетев в том числе из Кубка. Пошли разговоры об отставке тренера, но он смог победить у «РБ Лейпцига» - и нужно закрепить успех в Европе.
И Аморим уже выходит на манчестерское дерби. Это его последний матч за «Спортинг» перед тем, как возглавить «МЮ». Лиссабонцы выдали серию из 15 матчей без поражений, 14 из которых - победы. Посмотрим, кем ему будет легче играть против Гвардиолы, который только что проиграл две встречи подряд.
Всем привет! Следим за новым днем Лиги чемпионов! Нас ждет целая россыпь интересных встреч. Анчелотти встречает родной «Милан» в Мадриде, Алонсо привез «аспириновых» чемпионов в «свой» Ливерпуль, Головин прокрался в Болонью.