Гол сезона в АПЛ? Зажег забытый талант из «Ливерпуля»: дубль на 92-й и 97-й после выхода со скамейки

Закрывающий 12-й тур АПЛ матч «Фулхэма» и «Брентфорда» (2:1) не обещал быть таким обсуждаемым: сегодня утром ваши новостные ленты наверняка забиты нарезками этой игры.

Зажег Харри Уилсон – 27-летний вингер «Фулхэма». Валлиец выскочил со скамейки на 82-й минуте, а на 92-й и 97-й минутах дублем перевернул игру, принеся своей команде волевую победу.

Один из голов точно претендует на статус самого красивого в сезоне. Уилсон подстроился под навес с фланга и переправил мяч внешней стороной стопы в дальний верхний угол. Выглядит курьезно – но решимость валлийца сыграть рискованно оправдалась.

Уилсон – воспитанник «Ливерпуля». В руководстве мерсисайдцев о нем знали все, прогресс игрока отслеживали бывшие спортивные директоры Майкл Эдвардс и Джулиан Уорд. Портал SmarterScout также высоко оценивал талант валлийца: его ставили на один уровень с вингером «Баварии» Сержем Гнабри.

Однако Уилсон не заиграл в «Ливерпуле», его любимый правый фланг был занят Мо Салахом, левый – Садьо Мане. Харри катался по арендам, а в 2021-м полноценным трансфером уехал в «Фулхэм». В дебютном сезоне в новом клубе показал, почему в него верили: 10+19 в 41 матче Чемпионшипа. Но после выхода в АПЛ результативность откатилась к однозначным значениям: 2+3 и 4+6 в последние два сезона.