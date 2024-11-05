Скоулз назвал девять лучших игроков, против которых играл в ЛЧ. Список выглядит легендарно

Легенду «Манчестер Юнайтед» Пола Скоулза многие называют одним из лучших хавбеков своего поколения. За двадцать лет на «Олд Траффорд» он дважды выигрывал Лигу чемпионов.

По данным Transfermarkt, англичанин провел в элитном еврокубке 124 матча, в которых забил 24 мяча. Некоторые из них стали легендарными.

В последнем выпуске подкаста The Overlap Fan Debate Пол Скоулз, который в 90-х, 00-х и 2010-х играл против лучших игроков планеты, ответил на вопрос о пяти лучших футболистах, против которых он играл в Лиге чемпионов. Хавбек увлекся и назвал девять.

«Я играл с невероятными командами − с великой «Барселоной», с «Мадридом», когда он был настоящим «галактикос»... Ювентусом», − сказал он.

«Я бы выбрал Месси, Хави, Иньесту, Зеедорфа... Я пытаюсь вспомнить игроков полузащиты, а та команда «Мадрида» была невероятной − Редондо, Роналдо, Фигу, Зидан и Рауль».

Скоулз добавил: «Когда мы пытались выиграть Лигу чемпионов, эти команды были просто невероятны. То же самое с Англией, когда нам противостояла Франция и Испания».