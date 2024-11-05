Эдегор женился. Возлюбленная – успешная танцовщица с 17 золотыми медалями

Полузащитник «Арсенала» Мартин Эдегор связал себя узами брака со своей девушкой Элен Спиллинг.

28-летняя танцовщица выиграла норвежский конкурс «Skal vi danse» в 2021 году, в ее трофейной коллекции впечатляющие 17 золотых медалей на национальных чемпионатах по бальным танцам.

Пара, впервые появившаяся на публике на церемонии вручения футбольных наград в Лондоне в марте 2023 года, объявила о помолвке тихо, предпочтя просто внести сведения о своем семейном положении в национальный реестр Норвегии, а не делать громких заявлений в соцсетях.

Спиллинг даже сменила имя на Хелене Спиллинг Эдегор, о чем сообщила норвежская газета Verdens Gang. В августе пара поделилась, что ждет ребенка.

Совсем недавно Мартин и Элен появились на Global Gift Gala в Лондоне.