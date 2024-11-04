😲 А вот и претенденты на Эндрика. Бразилец может уехать в аренду уже зимой
Эндрик плотно сидит на скамейке запасных мадридского «Реала». А значит, пора думать, где же ему набраться игровой практики.
Fichajes пишет об интересе к бразильцу со стороны «Тоттенхэма» и «Ювентуса». Эндрик может покинуть «Реал» на правах аренды уже в январе.
И вот, что об этом думают фанаты «Мадрида».
💭 «Если он хочет выиграть трофей, то зачем ему «Тоттенхэм»?
💭 «Это было неизбежно».
💭 «У этого парня хороший потенциал».
💭 «Продайте его подороже».
💭 «Аренда – лучший вариант для него. Парню нужно игровое время».
Да и в конце концов, получит кто-то из атаки Реала травму, кого ставить? Нет, я понимаю, что есть Камавинга, который может и вместо Куртуа постоять, картины не испортит. Есть Вальверде, который при желании сможет быть на поле в двух местах одновременно, но это же бред? Так нельзя выезжать из года в год. Создайте уже здоровую конкуренцию в великом клубе!