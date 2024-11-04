😲 А вот и претенденты на Эндрика. Бразилец может уехать в аренду уже зимой

Эндрик плотно сидит на скамейке запасных мадридского «Реала». А значит, пора думать, где же ему набраться игровой практики.

Fichajes пишет об интересе к бразильцу со стороны «Тоттенхэма» и «Ювентуса». Эндрик может покинуть «Реал» на правах аренды уже в январе.

И вот, что об этом думают фанаты «Мадрида».

💭 «Если он хочет выиграть трофей, то зачем ему «Тоттенхэм»?

💭 «Это было неизбежно».

💭 «У этого парня хороший потенциал».

💭 «Продайте его подороже».

💭 «Аренда – лучший вариант для него. Парню нужно игровое время».