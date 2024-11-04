🚨 Два топ-клуба готовы суммарно предложить «Барсе» €170 млн за пару основных защитников. Ну и что делать?

У Fichajes сразу два мощнейших трансферных инсайда по «Барселоне».

Два топ-защитника серьезно интересуют другие клубы. И, учитывая финансовое положение «Барсы», нельзя исключать, что трансфер имеет место быть.

Первый кандидат уже привычный – Жюль Кунде. Сообщается, что «ПСЖ» готов заплатить за француза €100 млн. Что любопытно, Луис Энрике намерен задействовать игрока в центре обороны.

А вот вторая новость уже более интересная: «Манчестер Сити» очень хочет подписать Пау Кубарси. Известно, что «горожане» уже готовы предложить за 17-летнего игрока €70 млн.

И вот теперь вопрос: Стоит отпускать?