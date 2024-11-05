Его прозвище «Чувак».

Популярность сына Фила Фодена недосягаема для его одногодок. 5-летнего Ронни обожают фаны «Ман Сити», у него миллионы подписчиков (гора-а-а-аздо больше, чем, к примеру, у Штефана Ортеги). Мальчик рекламирует бургер Месси и собирает миллион просмотров на канале «Ман Сити».

Откуда у Ронни такая бешеная популярность?

Сын Фодена стал любимчиком после финала ЛЧ (но и раньше был мемным персонажем). Его прозвище – «Чувак»

С женой Фоден знаком с детства. Уже в 18 лет он стал отцом. Тогда в январе 2019-го родился тот самый Ронни. Фил присутствовал на родах. Было волнительно. «Я вышел из комнаты, дал жене немного поплакать [от счастья], а потом вернулся обратно как ни в чем не бывало», – вспоминал рождение сына футболист «Сити».

Имя Ронни – особенное для Фоденов. Так зовут трех членов семьи в четырех поколениях, включая деда. В детстве бабушка даже дала Филу прозвище «Ронни», чтобы не путать его с отцом, которого тоже звали Фил Фоден.

Но сын Фодена все же стал самым популярным Ронни в роду. Слава пришла во время празднования победы в Лиге чемпионов. Фил взял малыша на поле. Тогда-то мальчик и покорил болельщиков «Ман Сити» харизмой. А его перфоманс разлетелся по соцсетям забавными нарезками.

Камеры засекли забавный разговор с Холандом. Эрлинг праздновал с кубком, тут к нему подбежал сын Фодена и прокричал: «Хо-о-оланд!». Норвежец ответил: «Ро-о-о-онни!». Мальчик вдруг решил поделиться наблюдениями: «Я думал, ты девочка!». С намеком на вид сзади и длинные волосы форварда. Потом Ронни попытался утащить трофей, но одумался и куда-то убежал.

Затем мальчик затусил в автобусе с Рико Льисом.

А вот фото с Хулианом Альваресом.

Следом Ронни записал себя поющим песню Freed of Desire. Папа заценил и закинул на свой аккаунт.

В сторис Фил назвал сына El Wey. Точно неизвестно, откуда взялось прозвище. Вероятно, его так прозвали фанаты из Южной Америки. Wey – сленговое слово из мексиканского испанского, которое можно перевести как «Чувак». Ронни реально стал очень популярен в южноамериканском и испаноязычном сегменте. Нарезки с ним набирают сотни миллионов просмотров.

Мальчик получил прозвище и стал мемным персонажем еще до требла. В некоторых пабликах шутили, что у Ронни большая голова, а это значит, что он умный. Были шутки типа «Пепу стоит опасаться конкурента». В мае 2022-го пользователь Ervey Wass выложил пост, собравший под 2 тысячи лайков. Там было фото Ронни крупным планом с празднования победы в АПЛ и текст: «Чувак, который знает, как работает система английских футбольных лиг».

А вот мем после победы в Лиге чемпионов. Сравнение трофеев ЛЧ у «Чувака» и Мбаппе на аккаунте EirenJ собрало более 10 тысяч лайков.

Прикол со сравнением трофеев ЛЧ у Ронни и «Наполи», «ПСЖ», «Арсенала», «Тоттенхэма» и «Атлетико» тоже завирусился. Кто-то даже прифотошопил Месси с «Золотым мячом» голову Ронни с намеком, что парень должен взять награду.

Ну и куда без приколов, что «Ман Сити» взял требл благодаря сыну Фодена?

Ронни засветился на канале «Ман Сити» и в документалке про требл

«Ман Сити» тоже воспользовался популярностью Ронни. 10 месяцев назад на ютуб-канале команды вышел ролик, где Фоден с сыном заценивают рождественский мерч «Сити». Ролик собрал миллион просмотров и более 20 тысяч лайков. В комментариях тонна комплиментов в адрес Ронни. Были и приколы с намеком на крутость пацана: «Ронни не кладет печенье для Санты, это Санта кладет печенье для Ронни» или «Когда Ронни родился, он сам перерезал себе пуповину».

Мальчик также засветился в документалке «Ман Сити» про сезон, в котором взяли требл. На церемонию подписания контракта Фодена прошла семья Фила, включая маленького Ронни. После формальностей все идут в столовую. Одноклубники просят Ронни показать модные наручные часы. А тот проливает на стол смузи. Папе пришлось вытирать стол.

Мальчик набрал миллион подписчиков за сутки

«Неважно, что я делаю и насколько хорошо. Все все равно всегда говорят о Ронни», – жаловался Фил. Под каждым постом в соцсетях футболиста писали о Ронни. Нереальная популярность сына не оставила родителям выбора. Пришлось завести аккаунт в инстаграме.

За 4 часа на Ронни подписалось 500 тысяч человек. За сутки – больше миллиона. Страничку Ронни ведут родители. В основном там собраны моменты из жизни. Футбольные тренировки, фотки с отцом с рыбалки, фотографии в модных нарядах и на фоне машин.

Ронни зарабатывает от £10 тысяч за рекламный пост. У него контракт с модельным агентством

Когда соцсети Ронни взлетели, там появилась реклама. Кафе в Манчестере, брендов одежды и обуви. Сын Фодена также рекламировал Hard Rock Cafe и бургер, созданный кафе-баром вместе с Лионелем Месси. У Ронни даже есть представитель – он подписался с модельным агентством Propel Talent.

На фоне такой популярности английские медиа прикинули, сколько Ронни зарабатывает на рекламе. Знаменитости с миллионом подписчиков считаются «мегаинфлюэнсерами». Один спонсорский пост у них в соцсетях может стоить от 10 тысяч фунтов. Но все индивидуально: учитывая вовлеченность и охваты, речь может идти о суммах куда больших.

Ясно одно: Ронни точно зарабатывает неплохие деньги на карманные расходы.

Фото: AFP /GIUSEPPE MAFFIA