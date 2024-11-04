Герои 14-го тура РПЛ: двое из «Спартака», вау-Медведев, не первые лица «Краснодара»

И форвард Карпина.

Сборная 14-го тура фэнтези-турнира РПЛ .

Вот почему она такая:

● состав – лучшее, что можно было получить в туре, если собирать команду по фэнтези-правилам (общая стоимость – 100, максимум двое из одного клуба, при равенстве очков проходит более дешевый);

● это не команда кого-то из реальных игроков и тем более не команда редакции Спортса’‘;

● игроки на картинке расположены не как на тактической схеме, а разделены просто по позициям: на защитников-полузащитников-нападающих. Если присмотреться, можно заметить – это алфавитный порядок слева направо;

● очки считаем без учета капитана – потому что капитанство уже надстройка, удвоения помешали бы нам четко сравнивать туры и фэнтези-героев.

Никита Медведев, вратарь, «Пари НН» (2,05%) – 15 очков

Вспомнил пиковые времена, когда ставил рекорд по сухим матчам. Против «Ахмата» не просто сыграл на ноль, кроме этого взял пенальти, отдал ассист и заработал +1 сэйвами. Главный герой матча, но впереди тяжелый выезд к московскому «Динамо». Повремените с Никитой.

Витор Тормена, защитник, «Краснодар» (21,12%) – 9 очков

Стабильно выходит в основе, играет аккуратно: за сезон лишь одна желтая, для защитника мало. Но и результативных действий немного. Помимо голевого паса с «Оренбургом», из-за которого Тормена в сборной, был только гол ЦСКА в начале сезона. Поэтому лучше рассматривать Витора ситуативно, если вы больше верите в оборону «Краснодара», потому что в атаке выбор богат: Джон Кордоба и Эдуард Сперцян, а также джокеры Кевин Ленини и Виктор Са. У всех, кроме Са, с «Оренбургом» тоже есть результативные действия.

Телеграм-канал «Фэнтези на Спортсе» – с полезными наблюдениями и советами

Мохамед Браими, защитник, «Факел» (0,81%) – 8 очков

Как и Тормена, с отрывом лучший защитник команды по очкам, только что забил «Химкам». Но брать Браими все равно не хочется. Цена 6 кусается. При этом до новогодней паузы «Локомотив» (г), «Динамо» Москва (д), «Динамо» Махачкала (г) и ЦСКА (д). Возможно, это самый тяжелый календарь в лиге.

Данил Пруцев (0,69%) – 9 очков, и Тео Бонгонда (1,91%) – 8 очков, полузащитники, «Спартак»

Герои матча! Пока другие дрались, Пруцев отдал две голевые в дерби с ЦСКА, а Бонгонда забил один из важнейших мячей в карьере. Следом «Спартаку» играть с «Акроном». Соперник неплохо атакует, но обороной не блещет. Выбор одного из героев дерби не выглядит очевидным, но неправильным не будет. Бонгонда вполне могут приобрести те, кому надо рисковать и отыгрывать позиции.

Николай Комличенко, нападающий, «Ростов» (8,45%) – 7 очков

Второй тур подряд в сборной. «Ростов» давно не побеждал, но ничья в Москве с «Динамо» – симптом выздоровления. Дома против «Химок» ростовчан может прорвать. Не исключено, что с голами Комличенко. Николай – еще один неплохой выбор для желающих сыграть нестандартно.

Дедлайн 15-го тура – 9 ноября (суббота) в 14:00 мск . Тур откроет матч «Локомотив» – «Факел».