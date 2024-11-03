📹Спасение года? Защитник «Зальцбурга» дважды за две секунды вынес мяч с линии ворот − ногой и... головой

Австрийский клуб «Ред Булл Зальцбург» бывшего помощника Юргена Клоппа по «Ливерпулю» Пепа Лейндерса продолжает испытывать серьезные проблемы. В Лиге чемпионов команду постоянно громят и у них ноль побед, в чемпионате идут на четвертом месте, но при этом с двумя матчами в запасе.

В последнем туре «Зальцбург» играл против абсолютного аутсайдера «ГАК». У соперника ни одной победы в 12 турах при шести ничьих. И у команды Лейндерса были большие шансы на то, чтобы подарить им первые три очка. На тот момент клуб из системы «Ред Булл» играл в меньшинстве и без тренера, который двумя минутами ранее получил две желтые.

Против такого развития событий (поражения) выступил польский защитник «Зальцбурга» Камиль Пьонтковски. Вратарь Александр Шлагер выбежал из ворот и не выбил мяч, форварду «ГАК» оставалось отправить его в пустую рамку с острого угла.

Но команду спас Пьонтковски: сперва выбил мяч с линии в подкате, а после не выключился и отразил добивание уже головой.

Если Лейндерсу вдруг понадобится кого-то поставить на ворота из полевых, то он будет знать, на кого можно рассчитывать.