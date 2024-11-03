🚨 У «Реала» есть две новости: хорошая и плохая. И обе касаются главных трансферных целей
Найдется ли тот, кто будет спорить, что «Реалу» жизненно необходимо усиление обороны?
Представим, что нет. Тогда вернемся к главным интригам ближайшего года - подпишет ли «Мадрид» Альфонсо Дэвиса и Трента Александер-Арнолда.
Есть две новости - хорошая и плохая.
Плохая: «Бавария» не теряет надежд сохранить Дэвиса. Судя по всему, проблема лишь в нежелании мюнхенцев повышать игроку зарплату. Но директор клуба Макс Эберль дал понять, что не планирует расставаться с канадцем:
«Есть опции, которые позволят продлить контракт».
Хорошая: Diario AS пишет, что Трент Александер-Арнолд и его агент знают о конкретном интересе мадридского «Реала». Они ждут дальнейших действия испанского клуба. А значит слухи оказались правдой.
Подпишем обоих?