Провал «Краснодара»-2: из Первой лиги – в полупрофи за полтора года

Проигрывают даже с Кривцовым и Газинским.

Пока основной «Краснодар» выдает бешеную серию из 10 побед подряд, вторая команда падает почти на любительский уровень. А ведь еще полтора года назад «Краснодар-2» играл в Первой лиге.

Не вытащили даже Кривцов и Газинский. «Краснодар-2» влетел «Химику» с игроками основы

Смотрим, насколько стремительно снижался «Краснодар-2».

❌ Весна-2023: «Краснодар-2» предпоследний в Первой лиге, вылет.

✅ Осень-2023: «Краснодар-2» выиграл Золотую группу Второй Лиги А и получил шанс вернуться в Первую лигу весной.

❌ Весна-2024: «Краснодар-2» победил только пять раз в 18 матчах, вылетел из Золотой группы и лишился шансов на стыки за Первую лигу.

❌ Осень-2024: «Краснодар-2» упал из Серебра Второй Лиги А во Вторую Лигу Б – формально турнир уже не профессионального уровня.

На финише сезона молодым помогали Юрий Газинский и Никита Кривцов – даже с ними все равно сгорели дзержинскому «Химику» (0:2). И лишились шансов спастись. Кривцов провел три матча во Второй лиге, Газинский – два как капитан. Защитник Георгий Арутюнян тоже выступал за «Краснодар-2», хотя заигран за основу и постоянно ездит в сборную Армении.

«‎Краснодар-2» появился в 2013-м. Пять лет команда выступала во Второй лиге, а в 2018-м после банкротства «‎Амкара» и уступки «‎Казанки» вышла в Первую. В 2018-м во Вторую лигу заявился «‎Краснодар-3», который существовал до 2021-го. Теперь большие проблемы у второй команды.

Летом 2022-го «Краснодар» ужимался в бюджете, но снижать финансирование второй команды не собирался. Коммерческий директор южан Арам Фундукян рассказывал «Спорт-Экспрессу» о роли дубля: «Краснодар-2» в представлении всего совета директоров иногда более важен, чем главная команда. В весенней части РПЛ, после отъезда легионеров, их места заняли воспитанники. «Краснодар-2» – неотъемлемая часть вертикали клуба. Выдергивать мы ее не будем. Мы тратим на детско-юношеский футбол. Мы тратим много и продолжим это делать. Конечно, если нам позволят обстоятельства».

«Краснодар-2» теперь в официально любительской Лиге Б. Так работает новый формат

Коротко напомним, как работает лифт между Золотом и Серебром во Второй лиге. Артем Терентьев в прошлом году восхищался новым форматом – вот самое важное из его текста.

● Ротация между Золотом и Серебром идет каждые полгода – после весеннего и осеннего отрезков меняются по четыре команды.

● Главная особенность гибридного формата: наверх – в Первую лигу – Дивизион А отправляет команды весной (из Золотой группы), а вниз – осенью (из Серебряной). Так стыкуются две системы: «осень-весна» из РПЛ/Первой лиги с «весна-осень» Второй лиги Б.

● Этой осенью из Серебряной группы вылетают четыре команды в Дивизион Б, но в ином формате : 9-10-е место осеннего этапа + две проигравших команды в стыковых матчах. Стыки проводятся между 9-10-м местом (!) весеннего этапа и 7-8-м местом осеннего отрезка (2024 года). Переход из Дивизиона Б в А и обратно работает просто. Как и прежде, победители четырех региональных зон выходят на следующий уровень.

● Дивизиону Б в нынешнем формате придали любительский статус. Чтобы УЕФА и ФИФА не придирались к участию крымских команд, без одобрения со стороны Украины им нельзя было бы участвовать в официальных профессиональных турнирах, потому что у Крыма с точки зрения международных футбольных организаций особый статус.

Теперь «Краснодар-2» познает этот уровень.

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Фото: fckrasnodar.ru