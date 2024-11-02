Британская ведущая требует дисквалифицировать Винисиуса за чудовищное эго: «Просто послушайте речь Родри и сравните»

Тема «Золотого мяча» и того, как с церемонией поступили в «Мадриде» и один из претендентов на награду Винисиус Жуниор, все еще не утихает. Часть экспертов поддержала бразильца, другие − осудили.

Во время подкаста It's Called Soccer! британская журналистка Ребекка Лоу вместе с Гари Невиллом высказались о поведении бразильца. Девушка осудила вингера и совсем не подбирала слова.

«Винисиус Жуниор притащил из Бразилии всю свою семью, это было очень высокомерно. Он собирался устроить две вечеринки, причем одну хотел сделать в Париже, забронировал место и все организовал. Вторая прошла бы в Мадриде, когда он бы вернулся номером один. Высокомерие просто зашкаливает.

Я вообще считаю, что за это поведение его нужно просто дисквалифицировать. Гари, это возмутительно. Потом ты видишь Родри и его речь, все те слова, где он говорил, как выиграл эту награду для таких игроков, как Иньеста и Хави, всех испанских футболистов, которые никогда ее не брали. Задумываешься о том, какая между ними разница, и то, что он [Винисиус] сделал, просто отвратительно».

Эксперт и легенда «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл отчасти поддержал коллегу, но сделал одну оговорку.

«Винисиус Жуниор − особый талант, он потрясающий, и я уверен, однажды он выиграет. Но ты пытаешься отнять славу и отвлечь внимание от игрока, которого будут уважать во всем мире, и еще хорошего человека... Я просто считаю его беспардонным, в этом я полностью с тобой согласен», − сказал Невилл.