Новые достижения Беллингема: Джуд в топе самых завидных холостяков Великобритании🥰🔥

Джуд Беллингем производит впечатление на только на поле, но и за его пределами.

Звезда «Реала» выиграл Лигу чемпионов и Ла Лигу в своем дебютном сезоне с клубом, а затем вышел в финал Евро-2024 в составе сборной Англии.

21-летний Беллингем также стал лицом бренда белья Ким Кардашьян SKIMS.

Теперь Джуд Беллингем не только звезда международного уровня, но и один из самых желанных холостяков в Британии согласно рейтингу Tatler.

Вот как выглядит первая тройка:

3. Принцесса Теодора фон Лихтенштейн

19-летняя Теодора — защитница окружающей среды, наездница и представительница княжеской семьи Лихтенштейна.

Сейчас Теодора — студентка Кембриджского университета. Она с раннего возраста занимается благотворительностью, основав в возрасте девяти лет некоммерческую организацию по охране окружающей среды Green Teen Team Foundation.

2. Джуд Беллингем

Ходили слухи, что 21-летний Беллингем встречается с моделью Лорой Селией Валк, но ни одна из сторон не подтвердила, что это официально.

Полузащитник живет со своей мамой в Мадриде, и ему еще предстоит найти время для отношений, поскольку он является ключевым игроком команды Карло Анчелотти.

1. Лайла Элишаофф и Эсме Бертельсен

Дочери знаменитых британских телеведущих Лайла, 21 год, и Эсме, 23 года, и, как и их матери, разбираются в моде.

Эсме занимается цифровым искусством, разбирается в винтажной одежде и любит бокс, а Лайла делает первые шаги в предпринимательстве.

Вот как выглядит топ-10: