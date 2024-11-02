Новые достижения Беллингема: Джуд в топе самых завидных холостяков Великобритании🥰🔥
Джуд Беллингем производит впечатление на только на поле, но и за его пределами.
Звезда «Реала» выиграл Лигу чемпионов и Ла Лигу в своем дебютном сезоне с клубом, а затем вышел в финал Евро-2024 в составе сборной Англии.
21-летний Беллингем также стал лицом бренда белья Ким Кардашьян SKIMS.
Теперь Джуд Беллингем не только звезда международного уровня, но и один из самых желанных холостяков в Британии согласно рейтингу Tatler.
Вот как выглядит первая тройка:
3. Принцесса Теодора фон Лихтенштейн
19-летняя Теодора — защитница окружающей среды, наездница и представительница княжеской семьи Лихтенштейна.
Сейчас Теодора — студентка Кембриджского университета. Она с раннего возраста занимается благотворительностью, основав в возрасте девяти лет некоммерческую организацию по охране окружающей среды Green Teen Team Foundation.
2. Джуд Беллингем
Ходили слухи, что 21-летний Беллингем встречается с моделью Лорой Селией Валк, но ни одна из сторон не подтвердила, что это официально.
Полузащитник живет со своей мамой в Мадриде, и ему еще предстоит найти время для отношений, поскольку он является ключевым игроком команды Карло Анчелотти.
1. Лайла Элишаофф и Эсме Бертельсен
Дочери знаменитых британских телеведущих Лайла, 21 год, и Эсме, 23 года, и, как и их матери, разбираются в моде.
Эсме занимается цифровым искусством, разбирается в винтажной одежде и любит бокс, а Лайла делает первые шаги в предпринимательстве.
Вот как выглядит топ-10: