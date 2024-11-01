🫠 В Испании пишут, что у Беллингема испортились отношения с Реалом из-за Винисиуса. Началось? 🙉

Мы все ближе к осознанию того, что современная история «Реала» может разделиться на два периода: до вручения «Золотого мяча»-2024 и после.

Многие фанаты возмущаются поведением клуба, активно продвигавшего к награде Винисиуса, имея в числе претендентов на награду Джуда Беллингема, Даниэля Карвахаля и Тони Крооса.

«Мадрид» недоволен тем, что награду получил не бразилец, а Родри. Аргумент - Если важно количество трофеев, то почему не Карвахаль?

И теперь возникает другой вопрос: А где вообще в этом уравнении Беллингем, считавшийся половину сезона главным фаворитом на приз?

Football Espana, ссылаясь на Diario AS, утверждает, что у англичанина испортились отношения с клубом из-за несправедливого отношения к себе.

Джуд недоволен поведением клуба в истории с «Золотым мячом». Но насколько все серьезно, пока неизвестно.

Зато фанаты «Реала» уже бьют тревогу.

💭 «Он тащил их 80% сезона и просто не проявил себя в главных матчах ЛЧ. И все было забыто в одно мгновение. Жаль Джуда».

💭 «Ну понеслась».

💭 «Беллингем, возможно, не останется в «Мадриде» надолго. Перес понимает это».

💭 «Они не ценят его».

💭 «Еще не поздно перейти в «Сити».