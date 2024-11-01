🔥🚀 В «Мальме» появился сомалийский Неймар. Холанд смотрел его воочию во время церемонии вручения «ЗМ»

Если вы ежедневно следите за мировыми футбольными трендами, то однозначно уже видели нарезку действий этого сомалийского хавбека.

Таха Абди Али - полноценный воспитанник шведского футбола, хоть его корни и уходят в Сомали. Уже два сезона шумит за «Мальме». Но последний матч принес ему, как минимум, всеевропейскую славу.

Несколько дней назад определился чемпион высшей лиги Швеции, а окончательно все вопросы снял матч между «Мальме» и «Гетеборгом», в котором хозяева, они же будущие чемпионы, уступали по ходу встречи.

Во второй половине солировал Али, устроивший на поле настоящее магическое шоу. Смотрите сами. Благо мы можем утолить вашу жажду зрелищ не скринами.

1+1 - это не только замечательный фильм, но и результативность сомалийца в главном матче сезона.

Но не будьте так уверены, что скоро вы увидите Таху в топ-чемпионате. Все-таки ему уже 26...

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