Касильяс выбрал лучший состав в истории класико. 10 игроков «Реала», одного из «Барсы» никогда не угадаете

Икера Касильяса попросили назвать лучший состав в истории класико, и он оказался максимально ориентированным на «Мадрид».

🗣️ [Лионель] Месси или [Криштиану] Роналду? – Криштиану.

🗣️ Педро или [Гарет] Бэйл? – Бэйл.

🗣️ Давид Вилья или [Карим] Бензема? – Бензема.

🗣️ [Андрес] Иньеста или [Анхель] Ди Мария? – Ди Мария.

🗣️ [Серхио] Бускетс или [Сами] Хедира? – Хедира, я выбираю всех мадридцев.

🗣️ [Лука] Модрич или Хави? – Лукита.

🗣️ [Эрик] Абидаль или [Фабио] Коэнтрау? – Коэнтрау

🗣️ [Жерар] Пике или [Рафаэль] Варан? – Варан.

🗣️ [Хавьер] Маскерано или [Серхио] Рамос? – Серхио.

🗣️ [Дани] Алвес или [Дани] Карвахаль? – Карвахаль.

Единственным игроком «Барселоны» в этом списке стал Виктор Вальдес. Похоже, Касильяс просто не захотел выбирать себя.