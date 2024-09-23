Пино находился рядом с Тер Стегеном, когда он получил травму. Хавбеку «Вильярреала» было тяжело видеть боль вратаря

Молодой хавбек «Вильярреала» Йереми Пино стал участником эпизода, в котором получил травму основной вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Стеген. Испанец попытался навязать борьбу в воздухе немцу, после чего последний неудачно приземлился на ногу.

Вино Пино в травме точно нельзя. Это стечение обстоятельств, в которых все сложилось неудачным для Тер Стегена образом. Йереми поделился с DAZN своими чувствами, которые он ощутил, когда увидел насколько все серьезно.

«У меня недавно была серьезная травма колена, и видеть ее так близко было очень тяжело. Я не мог сдержать слез. Я пять минут игры плакал. Недавно я сам получал травму колена и знаю, что переживает человек в такие моменты», − добавил 21-летний игрок.

О том, что травма Марка-Андре тер Стегена серьезная, стала ясно сразу: вратарь закричал от боли и после повтора с близкого ракурса колено выглядело не лучшим образом.

Йереми Пино по себе знает, что такое серьезное повреждение и долгое возвращение на поле. В ноябре 2023 года ему делали операцию на крестообразной связке колена и он пропустил более 200 дней.