«Привет с большого бодуна» – анонс матча «Аталанты»! Да-да, под песню русской группы «Дюна»
Неожиданное камео.
«Аталанта» обыграла «Монцу» (2:0) и поднялась на третье место, но привлекла еще до матча – ярким анонсом. С хитом «Дюны» на фоне!
Анимированные персонажи и большая курица идут под песню «Дюны». Лидер группы Рыбин шутит, что итальянцам не перевели слова
Полностью видео можно посмотреть здесь, если не хотите смотреть, оно выглядит так.
Большая курица ведет по коридору анимированных персонажей под песню «Привет с большого бодуна» советской и российской группы «Дюна».
Год за годом растут большие города Все для народа в любое время года Нам навстречу встаёт великая страна Так добрый вечер. Привет с большого бодуна!
Песня была выпущена в 1991 году. Неожиданное появление 33 года спустя!
Основатель и лидер группы «Дюна» Виктор Рыбин оценил:
– Даже не знал об этом, у меня нет тиктока. На самом деле все равно, у нас уже было такое, когда в 80‑е в Польше перепели одну из песен. Нравится итальянцам – пусть крутится, наверное, им перевод просто не сделали (улыбается).
– Требовать гонорар за использование песни будете или пусть пиарят вас?
– Ничего не буду требовать, пусть песня крутится. Итальянцы наши друзья, всегда с ними были хорошие отношения.
«Дюна» первой спела про бодун весело. У авторов это не состояние, а большой город, где похмельных людей встречают с сочувствием и любовью
Песня «Привет с большого бодуна» – не первый хит «Дюны». За год до этого группа выпустила «Страну Лимонию», которую позже показали по центральному телевидению с пометкой «шуточная песня». Следующего пришлось ждать год.
«Привет с большого бодуна» – в чем-то революционная песня, так как в то время сленговые слова практически не звучали на государственной эстраде. Про бодун песен до этого никто не пел, тем более веселых. Был только альбом группы «АукцЫон» (так и назывался – «Бодун»), но он не выстрелил настолько мощно.
По задумке авторов, Бодун (тяжелое состояние после пьянки) – название большого города, в котором с сочувствием и любовью относятся к похмельным людям. На это намекает слово Бодун с большой буквы в тексте песни, а также второй куплет:
«Мы рады встрече, но если кто-то нездоров Так я отвечу, что мы без докторов Болезни лечим бокалом доброго вина Так добрый вечер, привет с большого Бодуна».
Плюс уточнение в последней строчке третьего:
«На рассвете все слышен звон гитарных струн А свежий ветер разносит по планете Песни эти, поет и Белый и Чугун Нет на свете прекрасней города Бодун».
По рассказам людей, впервые услышавших песню еще в детстве, маленькие слушатели так и воспринимали слово Бодун – даже хотели побывать в этом городе, пока не поняли настоящее значение.
Вот слова одной из фанаток группы: «В детстве, слушая песню группы «Дюна» «Привет с большого бодуна», думала, что Большой Бодун — это такой реальный город, долго хотела туда съездить. И только сейчас поняла, что уже была в этом «городе», и не раз. И там вообще не так хорошо, как поется в песне».
«Привет с большого бодуна» осталась одним из главных хитов «Дюны» и позже вошла в «золотой архив» коллектива. А теперь появилась в официальном аккаунте «Аталанты».
Фото: Spada/Keystone Press Agency/Global Look Press; youtube.com/Группа Дюна; РИА Новости/Кирилл Каллиников
Но я отмечу, что Гасперини к вам готов..."
Как же я ждал этот день
В страну Лимонию ведёт подземный ход