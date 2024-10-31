«Привет с большого бодуна» – анонс матча «Аталанты»! Да-да, под песню русской группы «Дюна»

Неожиданное камео.

«Аталанта» обыграла «Монцу» (2:0) и поднялась на третье место, но привлекла еще до матча – ярким анонсом. С хитом «Дюны» на фоне!

Анимированные персонажи и большая курица идут под песню «Дюны». Лидер группы Рыбин шутит, что итальянцам не перевели слова

Полностью видео можно посмотреть здесь , если не хотите смотреть, оно выглядит так.

Большая курица ведет по коридору анимированных персонажей под песню «Привет с большого бодуна» советской и российской группы «Дюна».

Год за годом растут большие города Все для народа в любое время года Нам навстречу встаёт великая страна Так добрый вечер. Привет с большого бодуна!

Песня была выпущена в 1991 году. Неожиданное появление 33 года спустя!

Основатель и лидер группы «Дюна» Виктор Рыбин оценил:

– Даже не знал об этом, у меня нет тиктока. На самом деле все равно, у нас уже было такое, когда в 80‑е в Польше перепели одну из песен. Нравится итальянцам – пусть крутится, наверное, им перевод просто не сделали (улыбается).

– Требовать гонорар за использование песни будете или пусть пиарят вас?

– Ничего не буду требовать, пусть песня крутится. Итальянцы наши друзья, всегда с ними были хорошие отношения.

«Дюна» первой спела про бодун весело. У авторов это не состояние, а большой город, где похмельных людей встречают с сочувствием и любовью

Песня «Привет с большого бодуна» – не первый хит «Дюны». За год до этого группа выпустила «Страну Лимонию», которую позже показали по центральному телевидению с пометкой «шуточная песня». Следующего пришлось ждать год.

«Привет с большого бодуна» – в чем-то революционная песня, так как в то время сленговые слова практически не звучали на государственной эстраде. Про бодун песен до этого никто не пел, тем более веселых. Был только альбом группы «АукцЫон» (так и назывался – «Бодун»), но он не выстрелил настолько мощно.

По задумке авторов, Бодун (тяжелое состояние после пьянки) – название большого города, в котором с сочувствием и любовью относятся к похмельным людям. На это намекает слово Бодун с большой буквы в тексте песни, а также второй куплет:

«Мы рады встрече, но если кто-то нездоров Так я отвечу, что мы без докторов Болезни лечим бокалом доброго вина Так добрый вечер, привет с большого Бодуна».

Плюс уточнение в последней строчке третьего:

«На рассвете все слышен звон гитарных струн А свежий ветер разносит по планете Песни эти, поет и Белый и Чугун Нет на свете прекрасней города Бодун».

По рассказам людей, впервые услышавших песню еще в детстве, маленькие слушатели так и воспринимали слово Бодун – даже хотели побывать в этом городе, пока не поняли настоящее значение.

Вот слова одной из фанаток группы: «В детстве, слушая песню группы «Дюна» «Привет с большого бодуна», думала, что Большой Бодун — это такой реальный город, долго хотела туда съездить. И только сейчас поняла, что уже была в этом «городе», и не раз. И там вообще не так хорошо, как поется в песне».

«Привет с большого бодуна» осталась одним из главных хитов «Дюны» и позже вошла в «золотой архив» коллектива. А теперь появилась в официальном аккаунте «Аталанты».

Фото: Spada/Keystone Press Agency/Global Look Press ; youtube.com/Группа Дюна ; РИА Новости /Кирилл Каллиников