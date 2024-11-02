ЦСКА vs «Спартак» – еще и дерби сербов. Николич со Станковичем тренировали «Партизан» и «Црвену Звезду»

Другой уровень соперничества.

Марко Николич против Деяна Станковича – дерби сербских тренеров, но во главе российских команд. Летом Николич возглавил ЦСКА, Станкович – «Спартак».

Почти одинаковый возраст, есть отличия в тренерском стаже, равное количество трофеев, но разное – чемпионств. К тому же Станкович – экс-тренер «Црвены Звезды», а Николич – «Партизана». Как же все совпало, учитывая дружбу «Спартака» и «Црвены Звезды», ЦСКА – с «Партизаном».

Николич в три раза опытнее, трофеи выигрывал не чаще. Но покруче играл в дерби

Сравним тренерские карьеры.

Заметная разница по количеству матчей, потому что Николич стал тренером очень рано.

Николич в два раза чаще играл против «Црвены Звезды» за разные клубы, чем коллега против «Партизана», но у Станковича больше именно опыта в дерби. А по трофеям пока равенство, хотя у Станковича на одно чемпионство больше.

Николич начал тренировать еще до ЛЧ Станковича. Как это было?

Марко Николич из-за травмы очень рано закончил карьеру и начал тренировать осенью 2008 года – возглавил сербский «Рад» в 29 лет и спас его от вылета. Станкович в тот момент играл за «Интер», двигался к пятому чемпионству в Серии А и не подозревал, что через полтора с небольшим года выиграет Лигу чемпионов.

В конце сезона-2010/11 Станкович взял последний трофей в карьере – в очередной раз Кубок Италии, а Николич вывел скромный «Рад» в еврокубки – в первый и пока последний раз в истории.

Летом 2013-го Станкович завершил карьеру, а Николич – возглавил «Войводину», чтобы через полгода уйти в «Партизан». Когда Станкович начинал тренерскую карьеру, Николич уже выиграл чемпионаты двух стран – Сербии и Венгрии.

В мае 2020-го Николича назначили в «Локомотив», а Станкович тогда досрочно выиграл с «Црвеной Звездой» сербский чемпионат. В сезон победы «Локо» и Николича в Кубке России Станкович сделал в Сербии золотой дубль.

По трофеям – равенство. Зарубежные – разгром

Оба работали в Сербии, Венгрии и России, но у Станковича еще есть неудачный опыт в Италии, а Николич провел короткий отрезок в Словении и уезжал в ОАЭ.

Шесть трофеев Станковича – это пять сербских (три чемпионства и два Кубка) и одного в Венгрии (чемпионат). Николич выиграл в Сербии два (чемпионат и Кубок), повторил комбинацию в Венгрии, а еще добавил Кубок России и Суперкубок ОАЭ. За последние четыре года он взял только один трофей – и не в Европе, а Станкович – три.

За пределами Сербии у Николича больше половины титулов – четыре, а у Станковича – один.

Николич не проигрывал «Црвене Звезд» в дерби. У Станковича есть поражение от «Партизана»

У Николича шесть дерби за «Партизан» против «Црвены Звезды» выпали на период с 2014-го по 2017-й. Пять побед, четыре из них – с разницей в один мяч (еще одна – в два), и одна ничья. Против «Црвены Звезды» со всеми своими клубами Николич провел 18 матчей и проиграл восемь, но с «Партизаном» – ни разу.

У Станковича девять дерби: в них четыре победы и одно поражение – в Кубке. В чемпионате «Црвена Звезда» со Станковичем без них.

Пересечения с российскими клубами тоже любопытны. Станкович не встречался с ЦСКА как тренер, но как игрок провел три матча, еще три пропустил из-за травмы. Когда он играл, «Интер» побеждал с разницей в один мяч. В том числе в двух четвертьфиналах ЛЧ.

Николич не мог играть против «Спартака» как футболист, но пересекался трижды как тренер, когда работал в «Локомотиве»: ничья, победа и поражение в 2020-м и 2021-м.

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Николич и Станкович не играли друг против друга в официальных матчах и не пересекались как тренеры. Но знакомы очень давно.

В июне Николич рассказывал на пресс-конференции: «Станковича знаю с детства, играли вместе в юношеских командах. В Белграде живем в одном доме, практически рядом, дружим. Хорошо знаем друг друга. У него получилась сумасшедшая карьера футболиста. У меня неплохая карьера тренера. Я ему позвонил, когда его назначили в «Спартак». Сказал ему, что он может обращаться ко мне за любой помощью. Он на своем месте, как и я. Будет интересно сыграть с ним дерби. На поле будем врагами, а потом – снова друзьями».

Через пару месяцев в соцсетях появилось фото Николича в ресторане – предположительно со Станковичем. Никто бы этому не удивился.

Теперь они впервые с юношества будут конкурентами напрямую. Первая встреча – в гостях у Николича.

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Фото: Gettyimages.ru /Claudio Villa, Srdjan Stevanovic, Ian MacNicol; РИА Новости /Александр Вильф, Владимир Астапкович