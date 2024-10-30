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«Золотой мяч»-2025: уже есть топ-10 – вот версия букмекеров. Вообще не верят в лидера «Барсы»

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«Золотой мяч» 2024 стал более обсуждаемым событием, чем ожидалось – о проигрыше Винисиуса говорят даже в других видах спорта. А букмекеры уже подсчитали вероятности на следующее голосование.

По данным портала Score, букмекерские котировки сейчас снова в пользу Винисиуса. Бразилец выдал 10+4 по голевым действиям с начала сезона. Хотя у некоторых статистика лучше.

Например, в топ-10 два игрока «Барсы», но среди них нет Рафиньи – а он стартовал с 10+7.

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