«Золотой мяч»-2025: уже есть топ-10 – вот версия букмекеров. Вообще не верят в лидера «Барсы»

«Золотой мяч» 2024 стал более обсуждаемым событием, чем ожидалось – о проигрыше Винисиуса говорят даже в других видах спорта. А букмекеры уже подсчитали вероятности на следующее голосование.

По данным портала Score, букмекерские котировки сейчас снова в пользу Винисиуса. Бразилец выдал 10+4 по голевым действиям с начала сезона. Хотя у некоторых статистика лучше.

Например, в топ-10 два игрока «Барсы», но среди них нет Рафиньи – а он стартовал с 10+7.