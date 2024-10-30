Против Винисуса готовят особенную кричалку. Ранее фанаты этого клуба оскорбляли его так, что получили уголовные наказания
Первый матч Винисиуса после церемонии Ballon D’or – в субботу, против «Валенсии» на выезде.
Как сообщает Cope, некоторые фанаты хозяев подготовили особенную кричалчку против Вини из-за его неудачи с «Золотым мячом».
Звучит примерно так: «Пляжный мяч, Винисиус, пляжный мяч, пляжный мяч».
В прошлом году Винисиус столкнулся с ужасными случаями расизма со стороны некоторых болельщиков «Валенсии». Трое фанатов были позже признаны виновными в расистских оскорблениях и получили за это уголовные наказания.
А вообще, смешно звучит, что безоговорочно лучшему игроку планеты(по мнению великих умов), нужно психануть(!), чтобы помочь Реалу обыграть команду с последнего места в чемпионате.