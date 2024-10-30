Клубы переехали на 5000 км на другой конец континента – из-за гражданской войны в Судане

Лидер чемпионата Мавритании – клуб из Судана.

«Аль-Хиляль» (не путать с клубом, где играет Неймар) и «Аль-Меррейх» с этого сезона выступают в чемпионате Мавритании. «Аль-Хиляль» и вовсе – лидер таблицы. Но почему так случилось, что клубы перешли в лигу страны, которая в пяти тысячах километрах от Судана?

Что происходит в Судане

С 2023 года в 40-миллионной стране разгорелась гражданская война, которая переросла в один из самых жестоких конфликтов XXI века. Началось все в 2019-м, когда Силы быстрого реагирования (СБР – проправительственная организация, которая в нулевые разбиралась с антиарабскими повстанцами.) вместе с регулярной армией объединились против президента Омара аль-Башира. 26 лет его правления закончились военным переворотом.

В Судане закрепилась временная власть, но за четыре года СБР и Вооруженные силы не договорились, что остается под контролем военных, а что перейдет под гражданское управление. Все в итоге закончилось неудачной попыткой армии интегрировать СБР в свои структуры.

Война идет больше года. Уже как минимум 12 тысяч погибших и почти два миллиона беженцев (также восемь миллионов человек мигрировали внутри страны). ООН фиксирует гуманитарный кризис: в стране почти не работают больницы, оставшиеся жители Дарфура – города, где идут самые жестокие бои, – голодают. Там же со стороны СБР зафиксирован геноцид – против коренных народов, которые в 2000-х устраивали военизированные протесты против аль-Башира.

Последние мирные переговоры формально прошли в Женеве в августе 2024-го, но ни одна из сторон конфликта не прислала представителей.

Почему именно Мавритания приняла суданские клубы

Изначально «Аль-Хиляль» собирался в чемпионат Танзании (расстояние до Судана – две тысячи км), но не получилось. Возможно, из-за нежелания лиги учитывать его матчи как официальные. Также суданские клубы подавали заявки в чемпионаты Уганды и Ливии.

И только мавританская лига согласилась вести общую таблицу, но с условием: первые два местных клуба формально будут считаться лучшими – для попадания в афрокубки. Лучшая же из двух суданских команд получит путевку в Лигу чемпионов Африки. Кстати, в ее рамках «Аль-Хиляль», уже во время войны, играл в Марокко, Танзании и Ливии, а «Аль-Меррейх» – в Уганде.

Необычный формат национального чемпионата без долгих раздумий согласовала Африканская федерация футбола. Мавритания взяла на себя все расходы: «Аль-Хиляль» и «Аль-Меррейх» живут, перемещаются по стране и проводят сборы за местный счет. Также суданские игроки не считаются легионерами в мавританских клубах.

Но недовольны многие – в обеих странах

В Судане болельщики и некоторые игроки выступали против перехода ведущих клубов в Мавританию – там слишком низкий уровень. С другой стороны и местные фанаты не приняли клубы-беженцы тепло: они считают, что так подчеркивается слабость чемпионата, который только начал хоть как-то развиваться (например, с этого сезона там появился VAR).

Фанаты «Аль-Меррейха» на фоне этих разговоров выпустили заявление с извинениями: «Превосходство суданских клубов в некоторых матчах обусловлено индивидуальным и коллективным опытом и навыками, которыми обладают наши футболисты. Это не значит, что мавританские футболисты или мавританские клубы хуже».

После четерех туров «Аль-Хиляль» идет первым с девятью очками и разницей 12:2. «Аль-Меррейх» на шестом месте с семью очками и поражением как раз от «Аль-Хиляля». Таким образом, за восемь игр с суданскими клубами мавританские два раза сыграли вничью.

А как живут другие суданские клубы

Никак. Тренер «Аль-Меррейха» объяснял, что только два суданских клуба оказались финансово устойчивыми. Остальные фактически развалились. Большинство игроков уехало в другие страны – зарабатывать не футболом. Но некоторые перешли в клубы Ливии, которая не считает суданцев легионерами.

Почему суданские клубы не переехали в чемпионат Южного Судана?

Сосед Судана – самое молодое государство мира – получило независимость в 2011 году. Семь из тринадцати лет страна провела в гражданской войне, которая закончилась в 2020-м. Южный Судан постепенно обретает стабильность, но все еще далек от благополучия: случался массовый голод, а первые выборы постоянно переносятся.

Отношения между странами напряженные. Они поддерживают повстанческие группировки на территории друг друга, а также спорят за нефтяные месторождения. Впрочем, именно Судан первым признал независимость Южного Судана.

Кстати, у него есть чемпионат, где, с разделением на группы, участвуют 24 клуба. Но суданские гранды не подавали заявление на участие – вероятно, из-за безопасности. Разово они играли в Южном Судане матчи ЛЧ, но на постоянной основе не решились.

Фото: Gettyimages.ru /Scott Nelson