Жена Хави, возможно, намекнула на будущий клуб мужа🧐

Хави остается без работы с прошлого лета - он возглавлял «Барселону» с 6 ноября 2021 года до конца сезона 2023/24.

Под руководством легенды клуба каталонцы выиграли чемпионат и Суперкубок Испании в сезоне 2022/23. Прежде чем вернуться в «Барселону», Хави проработал в катарском «Аль-Садде», где также добился успехов - взял чемпионат страны не несколько кубков.

После прощания Хави с «сине-гранатовыми» в сети не утихают споры и слухи о его будущем месте работы. Похоже, что сейчас масла в огонь подлила супруга испанца - Нурия. Она выложила фотографию в сториз в Инстаграм, где сын Хави запечатлен в футболке «МЮ».

Положение Эрика тен Хага в английском клубе шаткое - после девяти туров «Манчестер Юнайтед» занимает лишь 14-ую строчку АПЛ, набрав всего 11 очков.

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