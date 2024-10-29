Герои 13-го тура РПЛ: вернулись спартаковец и «Ахмат», впечатлил Заболотный

Лечи Садулаев дал дубль.

Сборная 13-го тура фэнтези-турнира РПЛ .

Вот почему она такая:

● состав – лучшее, что можно было получить в туре, если собирать команду по фэнтези-правилам (общая стоимость – 100, максимум двое из одного клуба, при равенстве очков проходит более дешевый);

● это не команда кого-то из реальных игроков и тем более не команда редакции Спортса’‘;

● игроки на картинке расположены не как на тактической схеме, а разделены просто по позициям: на защитников-полузащитников-нападающих. Если присмотреться, можно заметить – это алфавитный порядок слева направо;

● очки считаем без учета капитана – потому что капитанство уже надстройка, удвоения помешали бы нам четко сравнивать туры и фэнтези-героев.

Виталий Гудиев, вратарь, «Факел» (0,59%) – 7 очков

Триумфально вернулся после паузы в пять туров, но место в основе у Гудиева без гарантий. Конкурент – опытный Александр Беленов. А впереди «Химки» (д), «Локомотив» (г) и московское «Динамо» (д). Вряд ли это будет разумная покупка.

Темиркан Сундуков, защитник, «Динамо» Махачкала (0,51%) – 6 очков

Вот что значит вовремя уйти на замену! Махачкалинцы пропустили от «Акрона» уже без Сундукова, он сохранил сухарь. Впереди у «Динамо» грозный «Зенит» на выезде. А вот следом «Оренбург» (д), «Пари НН» (г), «Факел» (д) и «Рубин» (д). На эту серию можно присмотреть дешевого игрока. Возможно, именно Темиркана.

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Лечи Садулаев, полузащитник, «Ахмат» (1,55%) – 12 очков

«Ахмат» прорвало! На выезде обыграли «Ростов», а главный герой – Садулаев с дублем. Под домашний матч с «Пари НН» Лечи можно взять. Таблица и пойманный кураж обязывают «Ахмат» играть на победу. Но учтите, что затем домашняя игра с «Зенитом».

Велдин Ходжа, полузащитник, «Рубин» (0,02%) – 11 очков

Забил два «Оренбургу». Ходжа начал сезон опорником, но в последних матчах действует ближе к атаке. Гипотетически должен играть там и дальше. Но впереди тяжелые «Локомотив» (г) и «Краснодар» (д). Можно подождать и посмотреть.

Антон Заболотный, нападающий, «Химки» (8,45%) – 9 очков

Две голевые против «Динамо» – поучаствовал в шоу с 3:4. У «Химок» впереди «Факел» (г) и «Ростов» (г). Вероятно, вы найдете варианты лучше.

Дедлайн 14-го тура – 1 ноября (пятница) в 19:00 мск. Тур откроет матч «Динамо» Москва – «Ростов».