Мамардашвили посетил церемонию ЗМ с женой: знакомимся с моделью из Тбилиси Элене
Георгий Мамардашвили из «Валенсии» следующим летом официально станет игроком «Ливерпуля».
Вратарь сборной Грузии вчера занял седьмое место в борьбе за трофей Льва Яшина на церемонии ЗМ. Кажется, это сильно низко для вратаря, который был одним из лучших на Евро и весь сезон тащил «Валенсию».
На церемонии Мамардашвили появился в компании жены Элене - пара поженилась в 2023 году, а познакомились в 2022-м.
Элене - модель из Тбилиси.
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