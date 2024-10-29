Мамардашвили посетил церемонию ЗМ с женой: знакомимся с моделью из Тбилиси Элене

Георгий Мамардашвили из «Валенсии» следующим летом официально станет игроком «Ливерпуля».

Вратарь сборной Грузии вчера занял седьмое место в борьбе за трофей Льва Яшина на церемонии ЗМ. Кажется, это сильно низко для вратаря, который был одним из лучших на Евро и весь сезон тащил «Валенсию».

На церемонии Мамардашвили появился в компании жены Элене - пара поженилась в 2023 году, а познакомились в 2022-м.

Элене - модель из Тбилиси.