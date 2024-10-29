Гарначо назвал трех легенд, которых France Football продинамил с «Золотым мячом»

Алехандро Гарначо посетил церемонию вручения ЗМ. Аргентинец был номинирован на «Копа Трофи», вручаемого лучшему молодому игроку мира не старше 21 года. Победить не удалось, награду забрал Ямин Ямаль.

Гарначо перед церемонией попросили назвать трех игроков, которые никогда не выигрывали «Золотой мяч», но заслуживали этого.

Алехандро назвал Неймара, Гризманна и Иньесту.

Также аргентинец выбрал одного из номинантов на «Золотой мяч» этого года, с которым вы хотели бы сыграть. И это Родри, игрок «Манчестер Сити»!