Экономный «МЮ» попросил «Сити» подбросить двух своих игроков на вручение «Золотого мяча», но получил отказ💸❌

Руководство «Манчестер Юнайтед» потерпело досадное поражение в своих попытках сэкономить деньги после того, как «Манчестер Сити» отказался их подвезли на церемонию вручения «Золотого мяча».

Новые совладельцы «Юнайтед», Ineos, начали кампанию по сокращению расходов с тех пор, как взяли под свой контроль футбольную деятельность клуба. Из-за этого летом были уволены 250 сотрудников, а сэр Алекс Фергюсон лишился своей должности и зарплаты в 2 миллиона долларов в год.

В рамках политики по сокращению расходов «Юнайтед» попросил соседа «Ман Сити» подвезти Кобби Майно и Алехандро Гарначо на церемонию вручения «Золотого мяча».

Как сообщает Daily Mail, «Сити» зафрахтовал частный самолет, чтобы доставить своих игроков в Париж на гала-вечер, который состоится уже сегодня. Однако «горожане» отклонили просьбу «Юнайтед», поскольку самолет заполнен игроками их клуба. На церемонию летят четыре представителя мужской команды - Рубен Диас, Фил Фоден, Эрлинг Холанд и Родри, и еще три женской - Юи Хасегава, Лорен Хемпк и Хадиджа Шоу.

«Юнайтед» разместил запрос, потому что идея отправить двух игроков на частном самолете показалась им не очень привлекательной. Теперь нужно искать альтернативу.