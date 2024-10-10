Рой Кин − временный тренер «МЮ»? Легенда клуба пытался уйти от ответа, но все же дал его
В «Манчестер Юнайтед» не все спокойно. Клуб находится в небольшом кризисе, а голоса тех, кто призывает немедленно уволить Эрика тен Хага, становятся все громче.
Члены совета директоров «Юнайтед», в том числе сэр Джим Рэтклифф и сэр Дэйв Брэйлсфорд, провели семичасовое совещание, на котором обсуждали будущее тренера. Пока они решили оставить нидерландца.
В последнем эпизоде подкаста Stick To Football Иан Райт спросил Роя Кина, смог бы он стать временным тренером «МЮ». Ирландец пытался уйти ответа: «Они не будут меня спрашивать. Они просто не будут... просто не будут».
Затем Кин пояснил: «Я не говорю, что Тен Хаг плохой тренер или у него нет хорошего тренерского штаба, но летом они сменили его весь! Так что если вы считаете, что у коуча есть власть и контроль над футбольным клубом, то готов поспорить с вами, что ничего этого у него нет!»
«Игроки будут смотреть на тренера и говорить: «Ну, все твои сотрудники ушли летом. Я не видел, чтобы вы боролись за кого-то из них. Вы приводите новых». Я просто думаю, что все выглядит хаотично, не так ли?»
Райт потребовал окончательного ответа, и Кин сдался: «Я тебя не брошу, Райти».
Так что можно выдыхать: даже если Роя Кина позовут в «МЮ», то он не согласится.
Сейчас тренер в МЮ это позиция крайне неблагодарная. Можно, конечно, бабла поднять, но и репутационных потери будут велики.
Тут Кин сидит и спокойно раздает комментарии, анализирует, веселится и ничем не рискует.
Пусть так и остаётся.
Оле вон попробовал, до сих пор отойти не может)))