Рой Кин − временный тренер «МЮ»? Легенда клуба пытался уйти от ответа, но все же дал его

В «Манчестер Юнайтед» не все спокойно. Клуб находится в небольшом кризисе, а голоса тех, кто призывает немедленно уволить Эрика тен Хага, становятся все громче.

Члены совета директоров «Юнайтед», в том числе сэр Джим Рэтклифф и сэр Дэйв Брэйлсфорд, провели семичасовое совещание, на котором обсуждали будущее тренера. Пока они решили оставить нидерландца.

В последнем эпизоде подкаста Stick To Football Иан Райт спросил Роя Кина, смог бы он стать временным тренером «МЮ». Ирландец пытался уйти ответа: «Они не будут меня спрашивать. Они просто не будут... просто не будут».

Затем Кин пояснил: «Я не говорю, что Тен Хаг плохой тренер или у него нет хорошего тренерского штаба, но летом они сменили его весь! Так что если вы считаете, что у коуча есть власть и контроль над футбольным клубом, то готов поспорить с вами, что ничего этого у него нет!»

«Игроки будут смотреть на тренера и говорить: «Ну, все твои сотрудники ушли летом. Я не видел, чтобы вы боролись за кого-то из них. Вы приводите новых». Я просто думаю, что все выглядит хаотично, не так ли?»

Райт потребовал окончательного ответа, и Кин сдался: «Я тебя не брошу, Райти».

Так что можно выдыхать: даже если Роя Кина позовут в «МЮ», то он не согласится.