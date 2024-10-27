Мегаатака, проблемная защита – классика Лички.

«Динамо» и «Химки» выдали остросюжетный матч – 4:3, аж трижды закидывали по два гола за две минуты и могли закончить вничью, но хозяевам не хватило сил.

Было очень весело – как и всегда в последних динамовских матчах.

Два гола за две минуты – трижды. Что это было?

Первые полчаса вышли спокойными. А потом понеслось.

⚽️28’ – после углового Артура Гомеса мяч прилетел к Николасу Маричалю, он отдал Даниилу Фомину прямо под удар. Хватило двух касаний.

⚽️30’ – полузащитник Лукас Вера начал атаку, прошел в штрафную и открылся под передачу Антона Заболотного. Вера прокинул мимо Маричаля и спокойно завершил.

Два гола за две минуты – вот это да!

Уникально, но команды повторили трюк еще до перерыва. Снова два мяча за две минуты!

⚽️45+1’ – заброс на Заболотного, форвард выиграл воздух и отдал на Зелимхана Бакаева. Он крутил в дальний угол и попал из непростой позиции.

⚽️45+3’ – гости ответили голом Роберто Фернандеса: пошел в штрафную, этого не ждали и оставили защитника в одиночестве. Но Муми Нгамале увидел и выкатил под удар, 2:2.

Да-да, на этот раз повели «Химки», а отыгралось «Динамо». Все наоборот!

Во втором тайме традицию сначала прервали: на 50-й минуте Артур забил с паса Бителло, но «Химки» ничем не ответили. Травмировался Георгий Джикия – это его четвертый матч. Но нет, серия ответных дуплетов продолжилась.

⚽️73’ – по флангу пролез Артур, прострелил в штрафную. А там форвард Эль-Мехди Маухуб принял пас и покатил на Нгамале, чтобы Муми спокойно закатил в ворота.

⚽️75’ – прострел Бакаева на Бутту Магомедова. Он пробил в створ, но вот мяч попал в ворота только после рикошета от защитника Александра Кутицкого. Этот обидный автогол стал спонсором нервной концовки.

Там «Химки» могли вырвать ничью, но спасал Андрей Лунев: кипер несколько раз вовремя вышел из ворот, перехватывая опасные пасы. В итоге «Динамо» выстояло – 4:3.

Три последних матча «Динамо» – 20 голов. Рядом с «Локо»

У «Динамо» три фестивальных победы подряд.

● 4:0 с «Рубином», РПЛ;

● 6:3 с «Крыльями Советов», Кубок России;

● 4:3 с «Химками» теперь, снова чемпионат.

Дальше – «Ростов». Есть шанс продолжить серию, но тренер Марцел Личка недоволен: «Перед игрой мы хотели сыграть на ноль, но, к сожалению, не получилось. Забиваем первый гол и через 30 секунд пропускаем. Не хватает концентрации. Допустили большие ошибки».

Пока «Динамо» отстает от «Локомотива» на одно очко, топ-3 совсем рядом.

С такой результативностью есть шансы побороться, но вот при такой обороне – сомнения.

Динамовская классика последних сезонов.

Фото: РИА Новости Алексей Филиппов