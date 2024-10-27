Тен Хага наконец-то уволят? Его лицо после гола «Вест Хэма» - 😐

«Манчестер Юнайтед» столкнулся с тем, что все упущенные возможности аукнулись команде, когда на 74-й минуте «Вест Хэм» вышел вперед.

Вышедший на замену Крисенсио Саммервилл открыл счет в матче.

Эрик тен Хаг, кажется, был в отчаянии, наблюдая, как его команда проигрывает, несмотря на доминирование в матче. Хотя и пытался не подавать виду.

После гола он выглядел сбитым с толку.

«МЮ» позднее смог сравнять счет благодаря Каземиро, но в концовке пропустил еще раз - с пенальти после фола Де Лигта.

А перед матчем Эрик лопнул мыльный пузырь (их по традиции запускают перед каждой домашней игрой «Вест Хэма»):