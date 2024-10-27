«Он занимался кардио весь матч»: фаны недовольны игрой Беллингема. У него ужасная статистика в этом сезоне

У Джуда Беллингема 0 голов в 11 матчах за «Реал» в этом сезоне. В прошлом сезоне к концу октября у хавбека было 13 мячей в 13 играх.

Плюс к этому, фанатам не понравилась игра англичанина против «Барсы» (0:4).

«Он просто неплохой игрок, если убрать пиар-компанию Мадрида и 3 месяца, когда он постоянно забивал. В 2024 году он был плох».

«Чем меньше смотришь на игру Беллингема, тем лучше он кажется».

«Он на одном уровне с Джоном Макгином».

«Он очень переоценен. Праймовый Деле Алли сильнее».

«Джуд занимался кардио всю игру с «Барсой».

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