«Он занимался кардио весь матч»: фаны недовольны игрой Беллингема. У него ужасная статистика в этом сезоне
У Джуда Беллингема 0 голов в 11 матчах за «Реал» в этом сезоне. В прошлом сезоне к концу октября у хавбека было 13 мячей в 13 играх.
Плюс к этому, фанатам не понравилась игра англичанина против «Барсы» (0:4).
«Он просто неплохой игрок, если убрать пиар-компанию Мадрида и 3 месяца, когда он постоянно забивал. В 2024 году он был плох».
«Чем меньше смотришь на игру Беллингема, тем лучше он кажется».
«Он на одном уровне с Джоном Макгином».
«Он очень переоценен. Праймовый Деле Алли сильнее».
«Джуд занимался кардио всю игру с «Барсой».
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Помню, спасал его карьеру, играя за него в FIFA