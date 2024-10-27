«Если бы не травмы Куртуа, ты бы никогда не играл»: фанаты «Реала» уничтожают Лунина в соцсетях после Классико

«Реал» дома проиграл Классико «Барселоне» 0:4.

Украинец Андрей Лунин заменял травмированного Тибо Куртуа, и, как можно было догадаться, фанаты «Реала» остались очень недовольны его игрой.

📝 «Лунин против «Барсы»:

📝 «Лунин сегодня»:

«Лунин против «Барселоны»:

📝 «Лунин был просто ужасен».

📝 «Если бы Куртуа никогда не травмировался, ты бы не сыграл ни одного матча».