«Если бы не травмы Куртуа, ты бы никогда не играл»: фанаты «Реала» уничтожают Лунина в соцсетях после Классико
«Реал» дома проиграл Классико «Барселоне» 0:4.
Украинец Андрей Лунин заменял травмированного Тибо Куртуа, и, как можно было догадаться, фанаты «Реала» остались очень недовольны его игрой.
📝 «Лунин против «Барсы»:
📝 «Лунин сегодня»:
«Лунин против «Барселоны»:
📝 «Лунин был просто ужасен».
📝 «Если бы Куртуа никогда не травмировался, ты бы не сыграл ни одного матча».
Теоретически Тибо мог бы отразить первый и/или, может быть, второй. Но с третьим без шансов, а с двумя первыми нужно всё-таки учитывать, что Куртуа топ-3 голкипер, и не быть таковым, подменяя бельгийца - не преступление. Вешать вину на Андрея = расписаться в собственной футбольной безграмотности.