Ямаль тайно просил футболку игрока «Реала» после победы в класико

По информации Defensa Central, вингер «Барселоны» Ламин Ямаль тайно попросил футболку защитника «Реала» Антонио Рюдигера после победы в класико (4:0).

Ямаль стал самым молодым игроком, забивавшим в истории главного дерби Испании. Он сделал это в возрасте 17 лет и 106 дней.

Подключился к быстрому выходу из обороны и завершил атаку ударом с правой ноги в ближний верхний угол.

Благодаря этой победе «Барселона» возглавила турнирную таблицу Ла Лиги с 30 очками, на шесть опережая идущий вторым «Реал».