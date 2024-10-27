Ямаль повторил легендарное празднование Роналду после гола «Реалу: Криш так же показывал фанам «Барсы» в 2012-м
Забив гол в Эль Классико, Ламин Ямал жестом сказал недовольным фанам «Реала»: «Спокойно, спокойно».
Ламин повторил празднование Криштиану Роналду с 2012 года.
Роналду проделал такое же празднование после того, как забил гол в Классико, который «Реал» выиграл в 2012 году (2:1). Ламин идеально воссоздал то же самое празднование.
Молодцы парни, прервали серии матчей без поражении- не дали повторить свой рекорд.