Тотти развлекается после увольнения из «Ромы»: бросил девушку, с которой изменял жене, и сразу нашел новую

Подробности частной жизни экс-тренера и легенды «Ромы» Франческо Тотти обнародовала итальянская газета Today. В 2022 году итальянец предал жену Илари Блази с флористкой Наоми Бокки, но теперь в жизни Тотти новое увлечение.

В СМИ узнали Тотти встречается с журналисткой Марией Луизой Якобелли. Их увидели вместе у отеля.

Кстати, Франческо хотел ввести в заблуждение журналистов и припарковал свой автомобиль вдали от места встречи, а сам передвигался на мотоцикле. Но на трюк никто не повелся.

В отношениях Тотти с флористкой Наоми давно назревал кризис. Пара ссорится и почти не появляется вместе на публике. Илари Блази, узнав об этих событиях, выложила видео, где иронически намекает, что Наоми оказались в аналогичной ситуации, как она несколько лет назад.

Новую девушку Тотти в Италии знают все спортивные журналисты, потому что она является дочерью известного итальянского журналиста Tuttosport Ксавье Якобелли. Она младше Тотти на 16 лет.