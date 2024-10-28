Африканский «ЗМ» тоже придумал «Франс футбол». Награждали 24 года

Последний победитель – Джордж Веа.

Список номинантов на звание лучшего футболиста Африки-2024 вызвал споры. Выбор Конфедерации африканского футбола (CAF) многие не поняли, а не попавшие в шорт-лист Виктор Бонифасе и Николас Джексон даже выступили публично .

Лучших игроков в Африке награждают уже почти 55 лет. Причем до середины 1990-х этим занимался «Франс футбол» – тот самый французский журнал, придумавший «Золотой мяч».

Первый победитель – дядя Кейта и Сиссоко, а самый коронованный – Пеле! Он же отец братьев Айю

В 1970-х «Франс футбол» пытался запустить децентрализованные издания – и африканская версия стала одной из таких попыток. Опыт в целом получился не самым успешным, но континентальная награда прижилась почти на 25 лет.

Она так и называлась – африканский «Золотой мяч». Победителя выбирали усилиями африканской коллегии – учитывались по одному голосу от каждой страны.

Перым в 1970 году взял Салиф Кейта – малийский нападающий «Сент-Этьена», а ныне все еще третий бомбардир в истории этого клуба (140 голов). В 1994-м на основе его биографии сняли французско-гвинейский фильм «Золотой мяч» – о восхождении из африканской деревушки до статуса звезды европейского футбола.

Кстати, Салиф – дядя экс-полузащитника «Барселоны» Сейду Кейта, экс-хавбека «Ливерпуля» и «Ювентуса» Мохамеда Сиссоко и экс-опорника «Ланса» Сиди Яя Кейта.

После Кейта награду больше 10 лет забирали только футболисты из африканских клубов (с полным списком лауреатов можно ознакомиться здесь ). Эту серию в 1982-м прервал камерунский вратарь «Эспаньола» Тома Нконо , для него тот «Золотой мяч» стал уже вторым. Но прервал формально, потому что африканский Яшин тогда только переехал в Европу – и обе награды взял все же за камерунские успехи.

Через три года, в 1985-м, полузащитник Мохамед Тимуми стал последним лучшим игроком Африки, играющим на момент признания не в европейском клубе (марокканский ФАР).

Помимо Нконо дважды африканский «ЗМ» от «Франс футбола» получали только легенды – камерунский долгожитель Роже Милла (1976-й и 1990-й – какой разрыв!) и либериец Джордж Веа (1989-й, 1994-й).

Но больше всего побед, конечно, у Пеле – ганец Абеди Пеле не только помог «Марселю» выиграть ЛЧ, но и забрал в то время три континентальных «ЗМ» подряд (1991-й, 1992-й, 1993-й).

Как и у бразильского Пеле – это его прозвище. Настоящая фамилия Абеди – Айю. И он отец тех самых братьев Айю: двое – Андре и Джордан – теперь рекордсмены сборной Мали по матчам. А еще оба брата и их отец вместе в топ-10 бомбардиров сборной.

Три года «Франс футбол» и CAF вручали награды параллельно. Потом французы открыли основной «ЗМ» для неевропейцев – и победил Веа

В 1992-м Африканская конфедерация футбола организовала собственную награду – и три года вручали оба приза. У «Франс футбол», напомним, в этот отрезок дважды победил Пеле и один раз Веа, а у CAF – Пеле (в 1992-м), а также нигерийцы Рашид Йекини (1993-й) и Эммануэль Амунике (1994-й).

После этого «Франс футбол» перестал выбирать лучшего игрока Африки, так как серьезно реформировали основной «Золотой мяч». Большую часть истории эту награду вручали лучшему игроку Европы, а не мира. В 1995-м самый престижный футбольный приз расширили на всех – и его сразу же выиграл Джордж Веа, до сих пор единственный обладатель «ЗМ» из Африки.

В том же 1995-м Веа, конечно, стал лучшим и на континенте – уже по версии CAF. С учетом предыдущих наград от «Франс футбола» он с тремя африканскими «ЗМ» догнал Абеди Пеле. Впрочем, в наше время обоих уже обошли Самюэль Это’О и Яя Туре – их признавали лучшими по четыре раза.

Хотя формально эти награды уже и не назывались «Золотой мяч».

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Фото: Gettyimages.ru /Beate Mueller, Pascal Le Segretain, Claudio Villa/ Grazia Neri