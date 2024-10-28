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Африканский «ЗМ» тоже придумал «Франс футбол». Награждали 24 года

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Последний победитель – Джордж Веа.

Список номинантов на звание лучшего футболиста Африки-2024 вызвал споры. Выбор Конфедерации африканского футбола (CAF) многие не поняли, а не попавшие в шорт-лист Виктор Бонифасе и Николас Джексон даже выступили публично.

Лучших игроков в Африке награждают уже почти 55 лет. Причем до середины 1990-х этим занимался «Франс футбол» – тот самый французский журнал, придумавший «Золотой мяч».

Первый победитель – дядя Кейта и Сиссоко, а самый коронованный – Пеле! Он же отец братьев Айю

В 1970-х «Франс футбол» пытался запустить децентрализованные издания – и африканская версия стала одной из таких попыток. Опыт в целом получился не самым успешным, но континентальная награда прижилась почти на 25 лет.

Она так и называлась – африканский «Золотой мяч». Победителя выбирали усилиями африканской коллегии – учитывались по одному голосу от каждой страны.

Перым в 1970 году взял Салиф Кейта – малийский нападающий «Сент-Этьена», а ныне все еще третий бомбардир в истории этого клуба (140 голов). В 1994-м на основе его биографии сняли французско-гвинейский фильм «Золотой мяч» – о восхождении из африканской деревушки до статуса звезды европейского футбола.

Кстати, Салиф – дядя экс-полузащитника «Барселоны» Сейду Кейта, экс-хавбека «Ливерпуля» и «Ювентуса» Мохамеда Сиссоко и экс-опорника «Ланса» Сиди Яя Кейта.

После Кейта награду больше 10 лет забирали только футболисты из африканских клубов (с полным списком лауреатов можно ознакомиться здесь). Эту серию в 1982-м прервал камерунский вратарь «Эспаньола» Тома Нконо, для него тот «Золотой мяч» стал уже вторым. Но прервал формально, потому что африканский Яшин тогда только переехал в Европу – и обе награды взял все же за камерунские успехи.

Через три года, в 1985-м, полузащитник Мохамед Тимуми стал последним лучшим игроком Африки, играющим на момент признания не в европейском клубе (марокканский ФАР).

Помимо Нконо дважды африканский «ЗМ» от «Франс футбола» получали только легенды – камерунский долгожитель Роже Милла (1976-й и 1990-й – какой разрыв!) и либериец Джордж Веа (1989-й, 1994-й).

Но больше всего побед, конечно, у Пеле – ганец Абеди Пеле не только помог «Марселю» выиграть ЛЧ, но и забрал в то время три континентальных «ЗМ» подряд (1991-й, 1992-й, 1993-й).

Как и у бразильского Пеле – это его прозвище. Настоящая фамилия Абеди – Айю. И он отец тех самых братьев Айю: двое – Андре и Джордан – теперь рекордсмены сборной Мали по матчам. А еще оба брата и их отец вместе в топ-10 бомбардиров сборной.

Три года «Франс футбол» и CAF вручали награды параллельно. Потом французы открыли основной «ЗМ» для неевропейцев – и победил Веа

В 1992-м Африканская конфедерация футбола организовала собственную награду – и три года вручали оба приза. У «Франс футбол», напомним, в этот отрезок дважды победил Пеле и один раз Веа, а у CAF – Пеле (в 1992-м), а также нигерийцы Рашид Йекини (1993-й) и Эммануэль Амунике (1994-й).

После этого «Франс футбол» перестал выбирать лучшего игрока Африки, так как серьезно реформировали основной «Золотой мяч». Большую часть истории эту награду вручали лучшему игроку Европы, а не мира. В 1995-м самый престижный футбольный приз расширили на всех – и его сразу же выиграл Джордж Веа, до сих пор единственный обладатель «ЗМ» из Африки.

В том же 1995-м Веа, конечно, стал лучшим и на континенте – уже по версии CAF. С учетом предыдущих наград от «Франс футбола» он с тремя африканскими «ЗМ» догнал Абеди Пеле. Впрочем, в наше время обоих уже обошли Самюэль Это’О и Яя Туре – их признавали лучшими по четыре раза.

Хотя формально эти награды уже и не назывались «Золотой мяч».

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Фото: Gettyimages.ru/Beate Mueller, Pascal Le Segretain, Claudio Villa/ Grazia Neri

logoЗолотой мяч
logoДжордж Веа
logoСамюэль Это′О
logoЯя Туре
Абеди Пеле
Конфедерация африканского футбола
Тома Нконо
Роже Милла
Мохамед Тимуми
logoСейду Кейта
logoАндре Айю
logoДжордан Айю
logoМохамед Сиссоко
logoсборная Камеруна по футболу
logoСборная Мали по футболу
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