«Крылья» Осинькина: почему провалились на старте и что дальше

Мнение Ильи Васильева.

Главная особенность «Крыльев Советов» Игоря Осинькина – постоянная распродажа системообразующих игроков. Самара осталась без Юрия Горшкова, Данила Пруцева, Александра Коваленко, Антона Зиньковского, Сергея Пиняева, Никиты Салтыкова, Максима Глушенкова, Ивана Сергеева (этим летом вернулся после двух с половиной лет в «Зените»).

Главная характеристика Осинькина – тактическое постоянство. «Крылья» всегда опираются на 4-4-2, контратаки, минимальный прессинг, хотя изредка переходят на 3-4-3 под широкие фланги соперников. Стиль почти не меняется даже с учетом всплесков или падений.

«Крылья» – стабильный середняк без большого риска вылететь. Перспективы туманны – замены лидерам не нашлось, звезды из «Чертаново» закончились, качество снижается. При этом турнирные ожидания пока не меняются: бороться за пятерку невозможно, а вылет не грозит из-за того, что в РПЛ полно команд слабее.

На старте сезона «Крылья» напугали, погрузившись на дно. Но кризису можно найти объяснение:

1. Кошмар стартовых пяти туров связан с убойным календарем: набравший ход «Зенит» (0:4), еще не сдавший «Ростов» (1:3), хорошо готовый «Спартак» (0:3), не такое разбалансированное «Динамо» (0:1).

2. Травмы и новые продажи лишили ресурса. «Крылья» ждали левого защитника после перехода Горшкова в «Зенит», из-за травм не могли рассчитывать на основного нападающего Амара Рахмановича и главную звезду Бенхамина Гарре, остались без ротации в центре поля, а новички приехали только во второй половине трансферного окна.

В критический период появились слухи об отставке Осинькина. Нестабильные результаты сложно назвать катастрофой: «Крылья» сейчас на десятом месте всего в одном очке от восьмого «Акрона» (седьмой «Рубин» оторвался на шесть). Да, стыки тоже в одном балле, но состав и организация игры «Крыльев» сильнее и понятнее, чем у «Химок», «Факела» и отставшего «Ахмата».

По сравнению с прошлыми сезонами «Крылья» развалились только в атаке из-за отсутствия усиления, в остальном – показатели вполне ожидаемые.

В начале сезона «Крыльям» не хватало глубины, но после большой трансферной кампании команда Осинькина стала вариативнее:

– Сергеев и Олейников – подвижная пара нападающих, которая сильнее выходивших в начале сезона Дмитрия Цыпченко и Владислава Шитова.

– Томас Гальдамес – яркий левый защитник, благодаря которому Бейл вернулся на привычный правый фланг (и Гленн влиятельнее, игравшего там Николая Рассказова).

– Виктор Мендес – связующий центральный полузащитник с коротким пасом, этих качеств нет у Фернандо Костанцы, Сергея Бабкина и Максима Витюгова.

– Бенхамин Гарре, Франко Орозко, Роман Ежов и Игорь Дмитриев – подвижные и скоростные края.

Основные проблемы – центр обороны и вратари. Новичок Алоиз Ороз из-за травмы больше не играл после дебюта с «Ахматом» (1:1), а единственное реальное спасение от остальных – звонок капитана Александра Солдатенкова губернатору, чтобы отстоять Осинькина. В остальном – привозы, необъяснимые ошибки и плохая борьба. Плюс вратарь Иван Ломаев постоянно принимает странные решения, психует и предотвращает мало голов, а Сергей Песьяков травмирован.

И даже так «Крылья» прибавили в качестве благодаря появившейся конкуренции на флангах и середине. И должны раскрепоститься впереди: Олейников в «Ахмате» был классной десяткой, а Сергеев знаком с 4-4-2 Осинькина и наконец-то забил первый гол в РПЛ после возвращения.

При этом адаптация новичков ничего не гарантирует – «Крылья» упустили момент, когда могли избавить себя от борьбы за выживание. Команда Осинькина набрала всего 9 очков против «Нижнего» (3:1), махачкалинского «Динамо» (0:1), «Рубина» (2:0), «Ахмата» (1:1), «Химок» (0:0) и «Оренбурга» (2:0 превратились в 2:2).

Предстоящий отрезок сложнее: проиграли «Краснодару» (1:2), впереди матчи с ЦСКА и «Зенитом». Финиш разбавят «Акрон» (хорош против середняков и аутсайдеров), «Ахмат» и «Ростов». Даже потенциальные 8-10 очков не спасут, обычно 20 перед зимним перерывом – район 13-го места.

Дальше возможны разные варианты:

1. В межсезонье «Крылья» прибавят вместе с Осинькиным.

2. Неуверенная осень провоцирует зимние волнения, с которыми Осинькин не справится – тогда его будущее в клубе вновь окажется под вопросом.

Конечно, «Крылья» и сейчас могут запрыгнуть выше, но это маловероятный сценарий из-за сложного календаря.

Осинькин обязан избежать стыков: умеет встраивать новичков в неизменные 4-4-2 (будет время зимой), а конкуренты уступают как минимум по уровню нападения (могут соперничать только «Оренбург» и «Акрон»).

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Фото: РИА Новости /Алексей Филиппов, Александр Вильф