😨 «Барселона» хочет срочную встречу с агентом Ямаля

La Vanguardia пишет, что «Барселона» планирует обсудить зарплату Ламина Ямаля с его агентом.

Клуб планирует в ближайшее время провести встречу, чтобы обсудить контракт игрока, который истекает уже через два года.

Известно, что ранее этот вопрос не обсуждался. Нынешняя зарплата игрока не превышает 2 миллиона евро.

Возможно, помимо суммы, будет пересмотрен формат выплат. Сейчас все деньги Ламина поступают на счет его матери.

Как думаете, почему вопрос поднялся именно после слухов о возможной продаже игрока?