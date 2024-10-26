🚨 Мощнейший инсайд по сменщику тен Хага. «Юнайтед» провел переговоры с двумя кандидатами - вот их имена

Mail Sport приносит интересные новости для фанатов «Манчестер Юнайтед».

По информации издания, клуб уже провел переговоры с несколькими кандидатами на пост Эрика тен Хага.

Даже есть два конкретных имени - Хави и Рубен Аморим.

💭 «Где Поттер в этом списке?»

💭 «Помянем».

💭 «Нам они не нужны».

💭 «Ни один из них не изменит «МЮ».

💭 «Ну хотя бы они кого-то ищут - уже хорошо».

💭 «А почему бы не попробовать Хави?»

Как вам такие кандидаты?