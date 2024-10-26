🚨 Мощнейший инсайд по сменщику тен Хага. «Юнайтед» провел переговоры с двумя кандидатами - вот их имена
Mail Sport приносит интересные новости для фанатов «Манчестер Юнайтед».
По информации издания, клуб уже провел переговоры с несколькими кандидатами на пост Эрика тен Хага.
Даже есть два конкретных имени - Хави и Рубен Аморим.
💭 «Где Поттер в этом списке?»
💭 «Помянем».
💭 «Нам они не нужны».
💭 «Ни один из них не изменит «МЮ».
💭 «Ну хотя бы они кого-то ищут - уже хорошо».
💭 «А почему бы не попробовать Хави?»
Как вам такие кандидаты?