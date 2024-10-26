Во вторник мадридский «Реал» оформил очередной суперкамбэк – превратили 0:2 в 5:2 против «Дортмунда». Как они это делают?

Домашний стадион, опыт в подобных ситуациях, бровь Анчелотти – очевидные факторы, не требующие упоминания. Вероятно, выкладываться на полную до последних секунд матча мадридцам помогает особый ритуал: медперсонал что-то натирает игрокам под футболки.

Причем в «Реале» так делают не первый сезон.

Что это такое? Доступная безопасная мазь для облегчения дыхания

Мазь называется Vicks VapoRub и ничего противозаконного не содержит – там камфора, скипидар, ментол, эвкалиптовое масло, тимол и масло грецкого ореха. Эвкалипт расширяет сосуды, улучшает кровообращение и доставку кислорода в легкие, что как раз требуется во время интенсивной игры. «Лекарственные пары попадают через нос и рот, облегчая дыхание», – пишет производитель.

VapoRub доступна в любой европейской аптеке. Мазь также облегчает легкие боли в мышцах, но тут она едва ли может помочь футболистам.

У нас в стране всем знакома «звездочка» или «Бальзам «Золотая звезда», у которого фактически те же функции. И состав очень похож – там есть и камфора, и ментол, и эвкалипт.

В общем, это даже не нашатырь, а еще более знакомый всем нам препарат. Но действительно ли он помогает – вопрос. Например, клиника Мейо, один из крупнейших частных медицинских и исследовательских центров мира, утверждает, что мазь не снимает заложенность носа, а обмануть мозг может сильный ментоловой запах, да и наносить в ноздри ее крайне не рекомендуется, но можно на шею и грудь.