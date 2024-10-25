«Реал Мадрид» и «Барселона» сойдутся в эту субботу на «Сантьяго Бернабеу» в первом Класико сезона.

Для обеих команд это принципиальный матч – «Барселона» возглавляет турнирную таблицу, но «Реал» дышит в затылок. Однако у обеих команд есть серьезные потери в составе.

Давайте заглянем в лазареты к «Реалу» и «Барсе».

Тибо Куртуа - травма приводящей мышцы левой ноги.

Марк-Андре Тер-Стеген – полный разрыв сухожилия надколенника правого колена.

Дани Карвахаль – разрыв передней крестообразной связки, разрыв наружной коллатеральной связки и разрыв подколенного сухожилия.

Рональд Араухо – травма подколенного сухожилия правой ноги.

Родриго – травма мышцы двуглавой мышцы правой бедренной кости.

Ферран Торрес – травма мышцы двуглавой мышцы правой бедренной кости.

Давид Алаба – разрыв передней крестообразной связки левого колена.

Андрес Кристенсен – Тендинопатия левого ахиллова сухожилия.

Марк Берналь – Травма передней крестообразной связки и мениска левого колена.