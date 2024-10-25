«Реал» и «Барса» проведут Класико без ряда ключевых игроков: заглянем в лазареты команд🤕
«Реал Мадрид» и «Барселона» сойдутся в эту субботу на «Сантьяго Бернабеу» в первом Класико сезона.
Для обеих команд это принципиальный матч – «Барселона» возглавляет турнирную таблицу, но «Реал» дышит в затылок. Однако у обеих команд есть серьезные потери в составе.
Давайте заглянем в лазареты к «Реалу» и «Барсе».
Тибо Куртуа - травма приводящей мышцы левой ноги.
Марк-Андре Тер-Стеген – полный разрыв сухожилия надколенника правого колена.
Дани Карвахаль – разрыв передней крестообразной связки, разрыв наружной коллатеральной связки и разрыв подколенного сухожилия.
Рональд Араухо – травма подколенного сухожилия правой ноги.
Родриго – травма мышцы двуглавой мышцы правой бедренной кости.
Ферран Торрес – травма мышцы двуглавой мышцы правой бедренной кости.
Давид Алаба – разрыв передней крестообразной связки левого колена.
Андрес Кристенсен – Тендинопатия левого ахиллова сухожилия.
Марк Берналь – Травма передней крестообразной связки и мениска левого колена.
Но неужели он настолько лучше Касадо?
Касадо вчера с Мюнхеном был в полнейшем порядке. Очень мне понравился